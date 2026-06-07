L'ex attaccante del Crotone Giuseppe Caccavallo torna nel mondo del calcio professionistico con un nuovo incarico dirigenziale. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e concluso una lunga carriera sui campi italiani, l'ex esterno offensivo è pronto a mettere la propria esperienza al servizio del Giugliano. Il club campano ha infatti ufficializzato il suo ingresso nell'organigramma societario affidandogli un ruolo strategico per il presente e il futuro della squadra.

Giuseppe Caccavallo nuovo Responsabile Scouting del Giugliano

Nuova avventura professionale per Giuseppe Caccavallo, ex calciatore che nella stagione 2010-2011 ha vestito la maglia del Crotone in Serie B collezionando otto presenze da attaccante esterno.

Il Giugliano Calcio 1928 ha annunciato ufficialmente il suo arrivo come Responsabile Scouting, una figura sempre più centrale nella costruzione delle squadre moderne. Per Caccavallo si tratta di un ritorno nel calcio da protagonista, questa volta lontano dal rettangolo di gioco ma con compiti decisivi nella programmazione sportiva.

Il ruolo strategico di Caccavallo nell'area scouting

Nel nuovo incarico, Caccavallo avrà il compito di coordinare l'intera rete degli osservatori del club gialloblù. Tra le sue responsabilità rientreranno la supervisione delle attività di scouting, la valutazione dei profili monitorati e l'individuazione di giovani talenti da inserire nei progetti tecnici della società.

Inoltre, manterrà un contatto costante con l'area sportiva per favorire un flusso continuo di informazioni e supportare le strategie di mercato del Giugliano, puntando a rafforzare la competitività della squadra.

Il benvenuto del Giugliano e gli obiettivi futuri

Attraverso una nota ufficiale, il Giugliano ha espresso soddisfazione per l'ingresso di Caccavallo nello staff dirigenziale. La società e il direttore sportivo Angelo Antonazzo hanno rivolto all'ex attaccante un caloroso benvenuto, sottolineando il valore dell'esperienza maturata durante la sua carriera da professionista. L'obiettivo è quello di costruire una struttura sempre più efficiente nella ricerca dei talenti e nella programmazione tecnica. Una sfida importante che segna l'inizio di un nuovo capitolo per Caccavallo e per il club campano.