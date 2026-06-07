La Germania ha superato gli Stati Uniti con il punteggio di 2-1 nell'amichevole disputata a Chicago, ultimo test prima del Mondiale. La partita ha visto i tedeschi partire subito forte, con Kai Havertz che ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco, con un colpo di testa.

Nonostante il vantaggio immediato degli avversari, la squadra di casa, guidata da Mauricio Pochettino, ha reagito con determinazione. Gli Stati Uniti hanno trovato il pareggio prima dell'intervallo grazie ad Antonee Robinson, autore di una precisa volée di sinistro dal limite dell'area, su assist da calcio d'angolo di Christian Pulisic.

Gli americani hanno continuato a creare occasioni, mostrando buona organizzazione offensiva e le qualità di Weston McKennie e Pulisic, molto attivi in fase offensiva.

Sané sigla il gol decisivo

La ripresa si è aperta con un ritmo sostenuto da entrambe le formazioni, ma è stata la Germania a trovare nuovamente la via del gol. Al 12' della ripresa, Leroy Sané, su assist di Havertz, ha battuto il portiere Matt Freese con un diagonale che, dopo una leggera deviazione, si è insaccato sul secondo palo. Questo gol decisivo ha fissato il 2-1 per la Germania.

L'incontro è stato un test importante in vista del Mondiale. Per la Germania, la vittoria a Chicago ha confermato il buon momento di forma; gli Stati Uniti, pur sconfitti, hanno mostrato segnali positivi, in particolare nella reazione allo svantaggio e nella qualità del gioco espresso da elementi chiave.

Il cammino delle nazionali verso il Mondiale

Con questo successo, la Germania arriva al Mondiale forte di una striscia di nove vittorie consecutive. La nazionale tedesca, quattro volte campione del mondo, esordirà contro Curaçao in un girone con Costa d’Avorio ed Ecuador. Gli Stati Uniti, ospitanti del torneo dal 1994, debutteranno contro il Paraguay, Australia e Turchia. Da notare che gli americani non perdevano l’ultima amichevole pre-Mondiale dal 2002 e che, contro avversarie europee, sono reduci da nove sconfitte consecutive dal 2022.