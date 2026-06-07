Il Brasile subisce una grave perdita a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. Il terzino destro Wesley, titolare della nazionale di Carlo Ancelotti, dovrà rinunciare alla competizione a causa di un infortunio muscolare. L'incidente è avvenuto nell'amichevole contro l'Egitto, disputata a Cleveland, negli Stati Uniti.

La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) ha confermato che gli esami hanno evidenziato una lesione all'adduttore della coscia sinistra, rendendo impossibile la partecipazione al torneo. La gravità dell'infortunio, riportato durante l'amichevole, è stata accertata, obbligando a un cambio nella rosa.

Éderson convocato per la Seleção

Per sostituire Wesley, il CT Carlo Ancelotti ha convocato Éderson, centrocampista difensivo di ventisei anni dell'Atalanta. Il giocatore raggiungerà il ritiro della Seleção nel New Jersey a partire da lunedì, pronto a unirsi al gruppo per la rassegna iridata.

Originario di Campo Grande, Éderson si è formato nelle giovanili del Desportivo Brasil, militando poi in diversi club brasiliani. In Italia, si è affermato come uno dei centrocampisti più affidabili della Serie A. La sua prima convocazione in nazionale maggiore risale al 2024, con tre presenze. Pur essendo stato incluso nella lista di Ancelotti nel giugno 2025, questa sarà la sua prima occasione per scendere in campo sotto la guida del tecnico italiano.

Profilo e impatto di Éderson

Il centrocampista dell'Atalanta è noto per l'intensità nel recupero palla, la capacità di impostare il gioco e l'inserimento offensivo. Dopo l'esperienza in Brasile, Éderson ha giocato nella Salernitana prima di imporsi come elemento chiave a Bergamo. La sua convocazione arriva in un momento delicato per la Seleção, che dovrà fare a meno di Wesley per tutta la durata del Mondiale. Non è stato reso noto un tempo di recupero per il terzino infortunato.