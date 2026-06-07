Dalla Serie D alla Champions League con il Como. Una favola calcistica che sembra uscita da un film e che oggi porta inevitabilmente molti tifosi del Bari a guardare al passato con un pizzico di amarezza visto soprattutto che i biancorossi sono scivolati nell'inferno della Serie C mentre il Como è approdato addirittura kn Champions League per la prima volta della sua storia.

"Bari ci interessava per il grande potenziale"

Il presidente del Como Marwin Suwarso ha parlato a pianetabari e le sue parole hanno riacceso inevitabilmente il dibattito. Queste dichiarazioni rilasciate da uno dei protagonisti della straordinaria crescita del Como, hanno parlato di progetto ambizioso anche per il Bari, prima che la loro proposta fosse "superata" da quella dei De Laurentiis.

"È vero, inviammo la proposta d'interesse per il Bari nel 2018. All'inizio confermo come volessimo fare un documentario, così come a Como, ma state sicuri che a Bari avremmo voluto replicare anche quanto fatto qui a livello calcistico. Bari ci interessava per il grande potenziale della città".

Parole che hanno immediatamente fatto il giro del web e dei social, alimentando il malcontento di una parte della tifoseria biancorossa. Il motivo è semplice: osservando oggi il percorso del Como, viene naturale chiedersi cosa sarebbe potuto accadere in una piazza passionale e importante come quella barese.

Dopo il rifiuto, virata sul Como

Dopo quell'interesse iniziale, il gruppo decise infatti di puntare sul Como.

Da lì è iniziata una scalata impressionante: investimenti importanti, una visione internazionale, strutture, organizzazione e un progetto tecnico cresciuto anno dopo anno fino a raggiungere traguardi che sembravano impensabili.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il Como è diventato una delle realtà più ambiziose del calcio italiano e si prepara a vivere la ribalta europea, mentre a Bari quelle dichiarazioni vengono accolte soprattutto come un'occasione mancata.

Naturalmente nessuno può sapere con certezza se la stessa storia si sarebbe ripetuta in Puglia. Ma il solo pensiero che un progetto capace di portare una squadra dalla Serie D alla Champions League abbia valutato concretamente il Bari basta a generare più di qualche rimpianto tra i tifosi biancorossi. E sui social, inevitabilmente, la discussione è già esplosa.