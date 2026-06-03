Con l'addio di Dusan Vlahovic ormai sempre più vicino, la Juventus è al lavoro per individuare il nuovo riferimento offensivo del reparto avanzato. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera c'è anche quello di Gonzalo Garcia, giovane attaccante classe 2004 di proprietà del Real Madrid.

Intanto l'Inter saluta Dumfries che si trasferirà al Real Madrid per circa 20 milioni di euro, e nel frattempo il club nerazzurro ha già individuato in Marco Palestra il possibile sostituto ideale sulla fascia destra.

Ipotesi Goncalo Garcia per l'attacco della Juventus

Lo spagnolo Garcia è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio madridista, ma la forte concorrenza presente nel reparto offensivo dei Blancos potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza per trovare maggiore continuità e spazio. La Juventus osserva con attenzione la situazione e vede in Garcia un profilo dal grande potenziale, capace di rappresentare un investimento sia per il presente che per il futuro.

Pur restando aperte altre piste per l'attacco, il talento spagnolo è tra i nomi che maggiormente intrigano il club torinese, che potrebbe presto avviare contatti concreti con il Real Madrid per capire la fattibilità dell'operazione.

Una scommessa giovane e ambiziosa che si inserirebbe nel progetto di rinnovamento della squadra bianconera.

Il Real Madrid non ha intenzione di svendere Gonzalo García e, al momento, fissa una valutazione piuttosto alta per lasciarlo partire. Il club blanco considera il giovane attaccante un talento da tutelare e, proprio per questo, avrebbe stabilito un prezzo intorno ai 60 milioni di euro per aprire alla cessione, una cifra ritenuta congrua alla sua crescita e al potenziale mostrato.

Si tratta quindi di un’operazione tutt’altro che semplice per la Juventus: il giocatore piace molto per caratteristiche e prospettiva, ma la richiesta economica del Real rappresenta un ostacolo importante e richiede eventuali trattative lunghe o strutturate su formule creative.

L'Inter rilancia per avere subito Palestra, Dumfries vola al Real Madrid

Il giovane esterno italiano è considerato da tempo un profilo di grande prospettiva e il club nerazzurro ha già avviato i contatti con l’Atalanta presentando una prima offerta.

La trattativa, però, è tutt’altro che semplice: la società bergamasca ha già respinto una proposta da 40 milioni di euro più bonus, e ora l’Inter dovrà valutare un rilancio per evitare un nuovo braccio di ferro come accaduto in passato con altri casi di mercato. L’operazione richiede tempismo, anche perché la concorrenza internazionale è forte.

Dalla Premier League, infatti, diversi club osservano con attenzione la situazione. Il Newcastle sarebbe pronto a spingersi fino a 50 milioni di euro, mentre anche il Manchester City monitora il giocatore con interesse, pur senza aver ancora avanzato offerte ufficiali.