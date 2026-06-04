Il calendario della Serie A 2026/27, che sarà presentato a Parma, introduce nuove regole. La stagione prenderà il via il 22-23 agosto e si concluderà il 29-30 maggio. Tra le novità principali, il divieto di disputare derby alla prima e all'ultima giornata, e nel turno infrasettimanale feriale del 28 ottobre. La decisione, dettata dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, mira a evitare gare ad alto rischio e sovrapposizioni (es. derby romano/Internazionali tennis, derby della Mole). La finale di Coppa Italia (19 maggio 2027) non si sovrapporrà agli Internazionali (al via il 25 maggio).

Soste e criteri di programmazione

Le finestre FIFA di settembre e ottobre sono accorpate in un'unica sosta per le nazionali (27 settembre - 4 ottobre). Due i turni infrasettimanali: il 28 ottobre (9ª giornata) e il 6 gennaio (18ª giornata). Confermato il criterio dell'asimmetria (minimo otto giornate tra andata e ritorno). Le squadre della stessa città (Inter, Milan, Lazio, Roma, Juventus, Torino) avranno alternanza casa/trasferta.

Per le squadre impegnate nelle coppe europee, criteri di programmazione specifici: Le squadre di Champions League non affronteranno squadre di Europa e Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª (tra due turni UEFA consecutivi). Per la 4ª giornata, il criterio vale solo per l'Europa League.

Il Como disputerà le prime tre partite in trasferta per lavori allo stadio 'Rigamonti'.

Date chiave e altre competizioni

Le date ufficiali confermano l'inizio del campionato il 23 agosto 2026 e la conclusione il 30 maggio 2027. Altre soste: 9-17 novembre, 22-30 marzo, e la pausa natalizia 26-27 dicembre. La Supercoppa Italiana (Inter e Lazio probabili protagoniste) si giocherà il 22 o 23 dicembre in Italia. La Coppa Italia inizierà il 9 agosto (turno preliminare) e la finale sarà il 19 maggio 2027.

Il calendario della Serie A 2026/27 introduce accorgimenti e innovazioni per sicurezza, equità e migliore organizzazione delle competizioni.