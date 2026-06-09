L’Olanda ha superato l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro in un’amichevole di preparazione al Mondiale disputata davanti a una cornice di pubblico piuttosto ridotta all’Icahn Stadium di New York. Per conquistare il successo, la nazionale orange ha dovuto affidarsi a due calci di rigore, il secondo dei quali arrivato in pieno recupero.

Gli olandesi hanno sbloccato il risultato al 32' del primo tempo grazie a Gakpo, a segno dagli undici metri dopo essere stato atterrato in area da Yusupov. Nella ripresa la squadra guidata da Ronald Koeman ha creato diverse opportunità per chiudere la partita, senza però riuscire a concretizzarle.

Nel finale è stato Sergeev a ristabilire la parità per l’Uzbekistan. Quando il match sembrava destinato a terminare in pareggio, un fallo su Van Hecke nei minuti di recupero ha portato a un nuovo penalty per l’Olanda: ancora Gakpo dal dischetto ha firmato il gol del definitivo successo.