Nahuel Molina e Can Uzun sono due dei nomi che stanno animando le ultime indiscrezioni di calciomercato tra Serie A e Bundesliga. Il laterale argentino dell'Atletico Madrid, dopo essere stato accostato al Napoli, sarebbe finito anche nei radar della Juventus, mentre Milan e Napoli starebbero seguendo con grande attenzione la crescita del gioiello dell'Eintracht Francoforte, protagonista di una stagione che ha attirato l'interesse di diversi top club europei.

Molina proposto alla Juventus: l'Atletico apre alla cessione

Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale, Nahuel Molina non sarebbe stato offerto soltanto al Napoli nelle ultime settimane.

Nelle scorse ore, infatti, anche la Juventus avrebbe ricevuto la proposta relativa al laterale destro argentino, profilo che la dirigenza bianconera starebbe valutando con attenzione in vista della prossima stagione. L'Atletico Madrid sarebbe infatti disposto ad ascoltare offerte per l'ex Udinese, considerato non più imprescindibile nello scacchiere dei Colchoneros. Per lasciarlo partire, il club spagnolo chiederebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una valutazione importante ma non proibitiva per un giocatore che conosce già il campionato italiano e che garantirebbe esperienza internazionale, spinta offensiva e duttilità tattica. Resta ora da capire se la Juventus deciderà di trasformare il semplice sondaggio in una trattativa concreta.

Milan e Napoli osservano Can Uzun: l'Eintracht chiede 45 milioni

Dalla Germania, invece, rimbalza un'indiscrezione destinata a far discutere. Milan e Napoli sarebbero infatti sulle tracce di Can Uzun, talento turco classe 2005 dell'Eintracht Francoforte. Il giovane centrocampista offensivo è reduce da una stagione di altissimo livello, chiusa con 10 gol e 6 assist in 28 presenze complessive tra le varie competizioni. Numeri che assumono ancora più valore considerando la giovane età del calciatore e il livello dei tornei disputati, confermando un percorso di crescita che non è passato inosservato.

Proprio le prestazioni offerte nell'ultimo anno avrebbero convinto l'Eintracht a fissare una valutazione molto elevata.

Per cedere Uzun, il club tedesco chiederebbe infatti circa 45 milioni di euro, una cifra importante per un ventenne ma ritenuta coerente con il suo enorme potenziale. Oltre a Milan e Napoli, anche diverse società di Premier League starebbero monitorando con attenzione il fantasista turco, rendendo la concorrenza particolarmente agguerrita in vista dei prossimi sviluppi del mercato.