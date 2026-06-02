Il Canada ha conquistato una significativa vittoria per 2-0 contro l'Uzbekistan, guidato dal tecnico Paolo Cannavaro, in un'amichevole cruciale in vista dei prossimi Mondiali. L'incontro, disputato al Commonwealth Stadium di Edmonton su un terreno di gioco reso particolarmente pesante dalla pioggia battente, ha visto la nazionale canadese prevalere grazie alle marcature di Jonathan Osorio e Jayden Nelson, entrambe realizzate nella ripresa. Nonostante il successo, l'attaccante juventino David non è riuscito a iscriversi al tabellino dei marcatori.

L'Uzbekistan, dal canto suo, ha mostrato una buona fase offensiva nel primo tempo, creando diverse opportunità pericolose, in particolare con l'ex attaccante della Roma Eldor Shomurodov.

Nel corso della prima frazione di gioco, la selezione uzbeka ha più volte sfiorato il vantaggio. In particolare, Eldor Shomurodov si è reso protagonista di ben tre importanti occasioni da gol, ma ha trovato sulla sua strada un Maxime Crepeau in grande forma, il portiere canadese che con interventi decisivi ha sventato ogni minaccia, mantenendo inviolata la propria porta. Nella ripresa, il Canada ha saputo incrementare la propria pressione offensiva, sbloccando il risultato al 58° minuto con Osorio, che ha capitalizzato un assist preciso di Oluwaseyi.

Il raddoppio è arrivato nei minuti di recupero, quando Jayden Nelson ha dimostrato la sua prontezza, superando il portiere Nematov con un tocco ravvicinato e sigillando così la vittoria.

Situazione delle squadre in vista del Mondiale

La preparazione della nazionale canadese è stata tuttavia segnata dall'assenza del centrocampista Marcelo Flores, fermato da un infortunio al ginocchio subito sabato scorso. L'incidente è avvenuto durante la finale della Concacaf Champions Cup, che ha visto contrapporsi la sua squadra, i Tigres UANL, e il Deportivo Toluca. Il commissario tecnico Jesse Marsch si trova ora di fronte alla sfida di dover individuare un sostituto per il giovane talento, che all'inizio dell'anno aveva ufficialmente cambiato nazionalità sportiva, optando per rappresentare il Canada anziché il Messico.

In vista del torneo iridato, il Canada è stato sorteggiato nel Gruppo B, dove affronterà Svizzera, Qatar e Bosnia. L'esordio dei canadesi è previsto per venerdì 12 giugno. L'Uzbekistan, dal canto suo, si trova nel girone K, dove si misurerà con avversarie di calibro come Colombia, Repubblica Democratica del Congo e Portogallo, in un percorso che si preannuncia particolarmente impegnativo.

Il contesto di Edmonton: pioggia e pubblico

L'amichevole si è svolta in un contesto climatico decisamente avverso, con il terreno di gioco del Commonwealth Stadium reso particolarmente difficile da ben due giorni di piogge ininterrotte. Nonostante le condizioni proibitive, l'evento ha registrato un'affluenza eccezionale: oltre 46.000 spettatori hanno gremito gli spalti, a testimonianza del crescente entusiasmo e del forte interesse che circonda la nazionale canadese in vista dell'imminente appuntamento mondiale. Il prossimo test per il Canada sarà a Montreal, dove la squadra affronterà l'Irlanda nell'ultima amichevole prima del fischio d'inizio del prestigioso torneo.