La nuova Juventus rischia di nascere sotto il segno dell'incertezza. A sostenerlo è l'opinionista Massimo Zampini che, attraverso un intervento pubblicato sul canale X di Juventibus, ha descritto uno scenario tutt'altro che sereno all'interno della Continassa. Al centro delle indiscrezioni ci sarebbero i rapporti tra il tecnico Luciano Spalletti, l'amministratore delegato Damien Comolli e il dirigente Giorgio Chiellini, protagonisti designati della ripartenza bianconera ma, secondo quanto riferito, ancora lontani dal trovare una piena sintonia.

Rapporti freddi e ombre sul progetto bianconero

Secondo Zampini, il gelo tra le tre figure chiave del nuovo assetto juventino sarebbe tale da alimentare dubbi sulla possibilità che il progetto possa proseguire senza scossoni. L'opinionista si è spinto addirittura a ipotizzare che una delle componenti coinvolte possa decidere di sganciarsi prima dell'inizio della prossima stagione, qualora non si riuscisse a costruire una visione condivisa. Alla base delle difficoltà ci sarebbe l'assenza di quelle condizioni indispensabili per lavorare con unità d'intenti e programmazione comune. Un contesto che, sempre secondo Zampini, sarebbe stato ulteriormente complicato dal mancato intervento di John Elkann.

Il proprietario del club, infatti, non avrebbe preso una posizione netta all'interno della vicenda, lasciando irrisolte tensioni che rischiano di riflettersi sulla gestione sportiva e manageriale della Juventus.

Da Gila a Solet: intrecci di mercato tra Napoli e Inter

Sul fronte calciomercato, invece, Fabrizio Romano ha acceso i riflettori sul futuro di Mario Gila. Intervenendo sul proprio canale YouTube, il giornalista ha spiegato come il difensore spagnolo della Lazio sia uno dei profili maggiormente seguiti dal Napoli. Il centrale piacerebbe anche a Massimiliano Allegri, destinato a guidare i partenopei nella prossima stagione, e vedrebbe con favore l'opportunità di approdare in un club ambizioso e qualificato alla prossima Champions League.

Le intenzioni delle parti sembrano dunque convergere, ma resta da superare la resistenza del presidente Claudio Lotito, deciso a trattenere gli elementi più importanti della rosa biancoceleste.

Sempre in tema difensori, Romano ha sottolineato il forte interesse dell'Inter per Oumar Solet dell'Udinese. L'apprezzamento dei nerazzurri sarebbe di lunga data e troverebbe corrispondenza nella volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Resta però da capire se Giuseppe Marotta e la dirigenza interista punteranno immediatamente sul classe 2000 oppure se, prima di affondare il colpo, valuteranno altri profili presenti sul mercato.