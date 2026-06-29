Ultime ore e si tornerà a parlare di ufficialità e di trattative estive di calciomercato. Il Catania ripartirà dal tecnico Emilio Longo, il Crotone presumibilmente dal Leandro Greco. Se i calabresi saranno costretti a ridimensionale le ambizioni e le spese, gli etnei potrebbero rilanciare la corsa alla promozione diretta in Serie B. Il Catania starebbe valutando alcuni profili, noti e graditi al tecnico, tutti attualmente al Crotone.

Catania, possibile interesse per Gallo e Vinicius

In mezzo al campo il Catania potrebbe attingere alla rosa degli squali per puntellare il reparto.

Già seguito in passato Andrea Gallo, calciatore accostato recentemente al Catania. Oltre a lui potrebbe interessare anche il brasiliano Vinicius, uno dei punti fermi della squadra crotonese delle ultime stagioni.

In attacco occhi su Energe e Musso

In avanti il Catania potrebbe rinforzare le corsie esterne. Piace Antonio Energe, che ben si è comportato nel girone di ritorno di Serie C con il Crotone. Si alza l'asticella con Marco Zunno: l'esterno ex Cremonese ha fatto la differenza in attacco con Emilio Longo in panchina dando vita ad una delle sue migliori stagioni da professionista.

Attesa per l'ufficialità di Longo in Sicilia

L'arrivo di Emilio Longo sembra ormai imminente: il tecnico si svincolerà dal Crotone, poi dal 1 luglio sarà libero di accasarsi ad una nuova formazione.

Il Catania potrebbe offrire all'allenatore un contratto triennale, almeno questo sembrerebbe dalle indiscrezioni emerse. Dopo due anni al Crotone l'allenatore proseguirebbe al Sud, passando dalla Calabria alla Sicilia, sempre con l'obiettivo di primeggiare e provare a vincere il torneo, sfuggito alla guida del Crotone.

Niente Foggia, superata la concorrenza di Caserta

Per Emilio Longo si era palesata nelle scorse settimane la possibilità di andare ad allenare il Foggia. Sembrava tutto fatto, poi l'inserimento del Catania che aveva sondato anche Fabio Caserta. L'ex Picerno e Crotone sarebbe però stato prescelto dalla proprietà per guidare la squadra nel prossimo campionato, andando a scegliere un allenatore che punta al gioco, andando a creare un collettivo.