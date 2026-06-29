La giornata di lunedì 29 giugno si preannuncia ricca di emozioni e adrenalina per gli appassionati dei Mondiali. Tre avvincenti incontri validi per gli ottavi di finale promettono non solo spettacolo, ma anche la possibilità di colpi di scena inattesi. Le sei nazionali protagoniste – Brasile, Giappone, Germania, Paraguay, Olanda e Marocco – si sfideranno in match che, secondo le previsioni degli esperti, potrebbero riservare esiti tutt'altro che scontati.

Il primo appuntamento in calendario vede il Brasile affrontare il Giappone nella cornice dello stadio di Houston.

Nonostante i pronostici della vigilia tendano a favorire la blasonata formazione sudamericana, molti osservatori del calcio internazionale ritengono che il Giappone abbia le carte in regola per realizzare una vera e propria sorpresa in questa fase cruciale del torneo. Le stime più audaci indicano infatti una vittoria nipponica ai tempi supplementari, con un punteggio finale di 2-1. Tra i protagonisti più attesi sul campo, spicca il talento di Vinícius Júnior per il Brasile, mentre per la nazionale del Sol Levante il portiere Zion Suzuki potrebbe rivelarsi un elemento decisivo, accreditato di almeno quattro parate cruciali. Questa partita è universalmente considerata dagli esperti come la più imperdibile della giornata, garantendo un altissimo livello di spettacolarità e incertezza fino all'ultimo minuto.

Germania-Paraguay: un pronostico senza appello

Nel secondo incontro degli ottavi di finale, la Germania si presenta come netta favorita contro il Paraguay. Le previsioni degli analisti sportivi indicano una vittoria tedesca con un margine significativo, stimato in un 3-0. Tra i probabili marcatori, l'attenzione è puntata su Kai Havertz, mentre Joshua Kimmich è atteso a orchestrare il gioco e a creare numerose occasioni da gol per i suoi compagni. Gli esperti suggeriscono che l'evidente differenza tecnica e di esperienza tra le due formazioni potrebbe rendere questa partita meno equilibrata rispetto agli altri match del giorno, tanto da sconsigliarne la visione a chi è alla ricerca di sfide più avvincenti e dall'esito incerto.

Olanda-Marocco: equilibrio e potenziali sorprese

La giornata calcistica si concluderà con l'intrigante e attesa sfida tra Olanda e Marocco, che si disputerà nella suggestiva cornice dello stadio di Monterrey. Gli esperti anticipano un incontro estremamente combattuto e tattico, il cui esito potrebbe essere deciso solamente ai tempi supplementari. Il pronostico più accreditato vede una vittoria olandese per 2-1, con Brian Brobbey e Ismael Saibari indicati come possibili protagonisti e marcatori decisivi in zona gol. Questo match è giudicato di grande interesse per la sua potenziale imprevedibilità e si prevede possa regalare emozioni intense e capovolgimenti di fronte fino all'ultimo fischio dell'arbitro.

Per tutti gli appassionati, si ricorda che gli incontri saranno trasmessi in diretta su FOX e Telemundo, con i seguenti orari (ora della costa orientale degli Stati Uniti): le 13:00 per il vibrante scontro tra Brasile e Giappone, le 16:30 per la sfida tra Germania e Paraguay, e le 21:00 per il match conclusivo tra Olanda e Marocco. Le sedi designate per queste cruciali sfide degli ottavi di finale sono lo stadio di Houston per il confronto sudamericano-asiatico, Foxborough per la partita tra tedeschi e paraguaiani, e Guadalupe, in Messico, per l'incontro tra olandesi e marocchini. Gli analisti sportivi sottolineano costantemente come la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sia storicamente un palcoscenico fertile per risultati inattesi e prestazioni individuali decisive, elementi che mantengono ogni pronostico aperto e incerto fino al triplice fischio finale.