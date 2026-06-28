Momenti di paura nella mattinata di domenica 28 giugno lungo la strada statale 18, nel territorio di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza. Intorno alle 10.30 un automobilista residente a Longobardi è rimasto coinvolto in un incidente autonomo dopo essere uscito di strada con la propria vettura. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’accaduto potrebbe esserci un improvviso malore, forse un picco ipoglicemico, che avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo. L’auto è finita contro un palo della luce nei pressi di un’autofficina.

Soccorsi sulla Statale Tirrenica: intervento del 118 e trasferimento in ospedale

L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto rapidamente il personale sanitario della Pet 118 di Paola, con il medico Idone, l’infermiera Gentile e l’autista-soccorritore Vommaro. Gli operatori hanno prestato le prime cure al conducente, stabilizzandolo direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasporto in ambulanza. Il paziente è stato trasferito all’ospedale San Francesco di Paola per gli accertamenti e le valutazioni cliniche sulle sue condizioni e sulle cause del malore.

Rilievi dei carabinieri a Fiumefreddo Bruzio: indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Paola, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. I militari stanno raccogliendo elementi utili a chiarire con precisione quanto accaduto lungo la Strada Statale 18 e a confermare la possibile origine sanitaria del sinistro. L’attività investigativa prosegue per definire ogni dettaglio dell’episodio avvenuto nella mattinata.

Incidente mortale nel crotonese

A pochi kilometri, nel territorio di Cutro nel crotonese, un incidente stradale autonomo ha portato ad una vittima. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, Salvatore Lukanov.

Il giovane, che aveva soltanto il foglio rosa, era alla guida di una Volkswagen Golf intestata al compagno della madre. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che l’auto sia stata presa e utilizzata senza il permesso del proprietario.

A bordo del veicolo si trovavano anche una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 17 anni. Entrambi hanno riportato ferite e sono stati trasferiti in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.