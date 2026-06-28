Il Crotone è al lavoro per gettare le basi per la nuova stagione, un torneo che sarà complicato e difficile. La squadra partirà con un -6 in classifica, frutto di alcune scadenze non rispettate nell'ultimo torneo di Serie C. L'addio di Emilio Longo, dopo due annate, porterà il Crotone ad affidarsi ad un nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da Lacasadic.com, a sedere sulla panchina rossoblù sarà Leandro Greco, ex tecnico della Pro Patria.

Crotone, nuovo tecnico per una stagione di ripartenza

Dopo le difficoltà economiche vissute, che perdurano tutt'ora, e che hanno portato la società ad iscriversi con fatica al torneo 2026-2027, il Crotone avrebbe scelto il nuovo allenatore.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma con Leandro Greco, ex centrocampista oggi tecnico, che in passato ha guidato in brevi esperienze Sudtirol, Frosinone e Pro Patria. Un allenatore giovane, che ha voglia di mettersi in gioco. A lui il compito di far ritornare la squadra competitiva con un budget ridotto.

Poca fortuna nelle ultime stagioni per Greco

Dopo gli inizi al Suditorol, Leandro Greco è riuscito ad avere due opportunità tra Serie B e Serie C. Con il Frosinone, il 17 febbraio 2025, dopo aver raccolto 17 punti in 17 partite e con la squadra al penultimo posto in classifica con 23 punti, è stato esonerato. Il 24 luglio 2025 ha firmato con la Pro Patria, formazione di Serie C, sottoscrivendo un contratto valido per una stagione con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Il 9 dicembre successivo, dopo aver collezionato 18 presenze complessive e con la squadra posizionata al penultimo posto in classifica, viene sollevato dall’incarico insieme al suo vice, Daniele Dessena.

Una stagione nella quale si dovrà salvaguardare la categoria

Diversamente dagli anni scorsi, al netto della penalizzazione, il Crotone dovrà puntare a salvare la categoria. Prima di tutto la salvezza, poi se già acquisita, si proverà ad alzare l'asticella guardando ad eventuali playoff. Una situazione anomala per una piazza come quella di Crotone che è passata in pochi anni da protagonista tra Serie B e Serie A a dover lottare nella parte centrale della classifica di Lega Pro.