C'è un Crotone che è pronto a nascere, ridimensionato ma con voglia di fare bene. Ad analizzare il futuro del cotone ai microfoni di Esperia TV nel corso della trasmissione "Smart Sport" è stato nella giornata del 29 giugno il presidente Gianni brenna. Per il numero uno del Crotone ha confermato la scelta in panchina: salvo imprevisti sarà Leandro Greco ad allenare gli squali. Diversi punti trattati, tra questi l'eventuale ricorso legato alla penalizzazione in classifica e la campagna abbonamenti.

Crotone, una stagione in salita

Il nuovo anno sportivo del Crotone sarà caratterizzato dal segno "meno" in classifica.

I rossoblù dovranno scontare sei punti di penalizzazione. Nei giorni scorsi era circolata la voce di un ricorso da parte della società per avere azzerata o per lo meno ridotta la penalità. Una situazione che non si concretizzerà. "Su questo non c'è nessun tipo di speranza - ha dichiarato Vrenna -, nel senso che non perderemo neanche tempo nell'effettuare un ricorso in quanto se ci fosse stata la volontà di dare una mano a questa società doveva emergere dopo essere stato sentito dalla Procura Federale. Questo non è avvenuto. Andremmo solamente a perdere tempo, risorse e ci sarebbero ulteriori costi per la società che in questo momento non possiamo permetterci per cui abbiamo già metabolizzato che questa squadra partirà con la penalità".

Uno stadio per due squadre: Crotone e Cosenza

Sul futuro dell'Ezio Scida che potrebbe accogliere anche le gare casalinghe del Cosenza il presidente rossoblù ha voluto chiarire: "Si tratta di una vicenda che creerà delle difficoltà ad entrambe le società - ha rilanciato -, il Sindaco di Crotone ha voluto dare una mano alla società del Cosenza per evitare che si perdesse il titolo sportivo. Io sono fiducioso, penso che il Cosenza debba giocare a Cosenza. Il presidente del Cosenza insieme alle Istituzioni dovrà trovare una quadratura. Per loro giocare a Crotone diventerebbe dispendioso, ma creerebbe delle problematiche anche al Crotone. Si andrebbe a giocare tanto, con ripercussioni sul terreno di gioco.

La tribuna? E' una domanda che va fatta all'Amministrazione Comunale, il Sindaco sembra che abbia intenzione di rivolgersi alla Regione Calabria".

Allenatore e campagna abbonamenti

"Il nostro obiettivo principale sarà la salvezza. Non potremo rincorrere Salernitana, Catania o Bari. Dovremo fare i conti con quello che potremo permetterci. L'allenatore che verrà a Crotone conosce già quello che l'aspetterà. Il nome? Sarà Leandro Greco, non c'è l'ufficialità ma in linea di massima dovrebbe essere lui l'allenatore del Crotone. Siamo ai dettagli, entro il fine settimana o anche prima contiamo di ufficializzarlo. Sul mercato ci sarà una parziale rivoluzione, rimarranno 4-5 calciatori, abbiamo necessità di fare mercato e alcuni pezzi importanti saranno in vendita.

La squadra sarà di giovani, vorremmo tornare a fare quello che abbiamo fatto in passato. Abbonamenti? Non si può più vedere una gara a 2,50 euro. Pertanto quest'anno chiederemo una mano ai tifosi, l'abbonamento di Curva costerà 120 euro, distinti qualcosa in più e cosi anche la Tribuna".