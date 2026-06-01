Davide Ancelotti, figlio e stretto collaboratore di Carlo Ancelotti, è il nuovo allenatore del Lille. L'ufficialità è giunta direttamente dal club francese, che ha affidato la guida tecnica al giovane tecnico italiano. La sua presentazione è attesa già oggi, sebbene Ancelotti si trovi attualmente in Brasile, dove ricopre un ruolo nello staff della nazionale guidata dal padre, in preparazione ai prossimi mondiali.

Questa singolare circostanza imporrà a Davide Ancelotti di gestire la fase iniziale del suo incarico a distanza, coordinando le operazioni con la società e lo staff del Lille mentre porta a termine i suoi impegni con la selezione brasiliana.

A 36 anni, Ancelotti subentra a Bruno Genesio, l'allenatore che ha condotto il Lille alla qualificazione diretta alla fase a gironi della Champions League nella stagione appena conclusa.

La scelta di Olivier Létang

La nomina di Davide Ancelotti è stata una decisione fortemente sostenuta dal presidente del Lille, Olivier Létang. Quest'ultimo lo ha preferito a una rosa di candidati di alto profilo, che includeva nomi come Stefano Pioli e Thiago Motta. Létang vanta un rapporto di lunga data con la famiglia Ancelotti, consolidato durante il periodo in cui ha collaborato con Carlo Ancelotti al Paris Saint-Germain. Affidare la panchina a Davide è vista come una scommessa su un profilo giovane e moderno, con l'obiettivo di infondere nuove idee in un club che si è affermato come protagonista della Ligue 1 negli ultimi anni.

Questa rappresenta la prima esperienza di Ancelotti come allenatore principale in Europa. In precedenza, ha guidato il Botafogo in Brasile, totalizzando trentadue incontri con un bilancio di quattordici vittorie, undici pareggi e sette sconfitte. Il suo rientro nello staff della nazionale brasiliana risale a marzo, in vista della preparazione per il mondiale.

Obiettivo Champions League e le sfide future

La qualificazione diretta alla Champions League si è rivelata un fattore determinante nella trattativa tra il Lille e Davide Ancelotti. Il club francese, con l'intento di preservare e innalzare il proprio livello competitivo, ha optato per un tecnico che, nonostante la giovane età, ha già accumulato esperienze rilevanti, sia come assistente di Carlo Ancelotti al Real Madrid sia come primo allenatore in Sud America.

La principale sfida per Davide sarà quella di raccogliere la pesante eredità di Genesio, molto stimato dalla tifoseria per i traguardi raggiunti, e di consolidare la posizione del Lille tra le squadre di vertice del calcio francese.

Il neo-tecnico dovrà dimostrare la capacità di gestire la pressione di un ambiente ambizioso e di valorizzare al meglio una rosa che ha saputo competere ai massimi livelli. L'avvio a distanza costituisce un'ulteriore complessità, ma il club e il presidente Létang hanno ribadito la loro piena fiducia nelle doti di Ancelotti per condurre la squadra verso nuovi successi.