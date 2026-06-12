DAZN e Prime Video hanno siglato un accordo strategico per la distribuzione integrale dei Mondiali di calcio 2026 in Italia. L'intesa, annunciata dall'official broadcaster del torneo, prevede che ogni partita della competizione sarà accessibile anche tramite la piattaforma Prime Video, grazie a un canale dedicato denominato "DAZN Fifa World Cup 2026".

Questo nuovo canale, già attivabile su Prime Video, offre agli utenti la possibilità di seguire non solo tutte le partite in diretta, ma anche highlights, differite e contenuti on demand esclusivi legati al torneo.

L'attivazione del servizio è disponibile fino al 19 luglio 2026 e prevede un costo una tantum, senza la necessità di possedere un abbonamento attivo né a Prime Video né a DAZN. Questa soluzione mira ad ampliare significativamente la fruizione dei contenuti del torneo di calcio più prestigioso al mondo, rendendolo accessibile a un pubblico ancora più vasto e diversificato.

Accessibilità e innovazione nella fruizione sportiva

La scelta di proporre un canale dedicato su Prime Video rappresenta una novità di rilievo per il mercato italiano delle trasmissioni sportive. Gli appassionati potranno così seguire ogni fase della Coppa del Mondo FIFA 2026, scegliendo tra la visione in diretta, in differita o esplorando una vasta selezione di contenuti extra.

DAZN ha specificato che il canale "DAZN Fifa World Cup 2026" è già disponibile per l'attivazione e che l'offerta è valida per tutta la durata della competizione.

La modalità di attivazione, semplice e senza vincoli di abbonamento preesistente, è pensata per garantire la massima accessibilità e flessibilità, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più digitale e diversificato. Questa iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di distribuzione multipiattaforma dei grandi eventi sportivi, confermando la volontà di sviluppare modelli editoriali sempre più integrati e crossmediali.

Collaborazione editoriale e nuovi format con Radio 24

Parallelamente all'accordo con Prime Video, DAZN Italia ha avviato una significativa collaborazione editoriale con Radio 24.

L'obiettivo è integrare radio, televisione e piattaforme digitali nel racconto dei Mondiali 2026, proponendo un'esperienza narrativa completa. Il celebre programma "Tutti Convocati", condotto da Carlo Genta e Pierluigi Pardo, sarà trasmesso in simulcast anche su DAZN, oltre che sul canale IlSole24OreTV, dal lunedì al venerdì nella fascia 14.00–15.00. Questa partnership non si limiterà al periodo dei Mondiali, ma proseguirà anche con l'avvio della prossima stagione di Serie A, consolidando ulteriormente la sinergia tra le due realtà.

Non mancheranno crossover editoriali tra i protagonisti dei due network: Michele Dalai, Senior Vice President Content di DAZN Italia, sarà ospite di "Tutti Convocati", mentre Carlo Genta prenderà parte allo show pomeridiano "Copa Mundial", in onda su DAZN dal 12 giugno al 19 luglio tra le 17.00 e le 19.00.

Tra le novità più rilevanti spicca il lancio del vodcast "Distinti e Popolari", un progetto originale che esplora il calcio come fenomeno culturale e sociale, oltre che sportivo. Il format, condotto da Michele Dalai insieme ad Alessia Tarquinio e Carlo Genta, vedrà la partecipazione di giornalisti, scrittori e artisti, con l'obiettivo di approfondire il legame tra sport, società, politica e costume.

Il vodcast sarà composto da dieci puntate, pubblicate due volte a settimana – ogni lunedì e venerdì – a partire dal 15 giugno. La sua distribuzione sarà multipiattaforma: la versione video sarà disponibile su DAZN, mentre quella audio sarà accessibile tramite il sito e l’app di Radio 24, su 24OrePodcast e sulle principali piattaforme di ascolto, oltre a essere integrata nello speciale "World Cup 2026" de ilsole24ore.com. Questa intesa strategica mira a raccontare lo sport con linguaggi complementari e innovativi, confermando la volontà di sviluppare modelli editoriali sempre più integrati e crossmediali.