Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato che la presentazione del nuovo allenatore avverrà solamente quando le condizioni lo permetteranno. Durante un incontro con la stampa, De Laurentiis ha enfatizzato l'importanza di attendere il momento opportuno per l'ufficializzazione della scelta. "L'allenatore lo presenteremo quando potremo", ha dichiarato, ribadendo la volontà della società di non affrettare i tempi per un annuncio cruciale.

Il patron azzurro non ha fornito dettagli sui potenziali candidati né sulle tempistiche esatte, ma ha ribadito che la decisione finale sarà comunicata solo quando la dirigenza riterrà tutte le condizioni pienamente idonee.

Questa posizione evidenzia la linea di riservatezza che il club sta mantenendo in questa delicata fase di transizione tecnica, seguita alla conclusione della stagione sportiva.

La strategia del Napoli per il nuovo tecnico

La società partenopea, reduce da una stagione complessa, sta procedendo con un'attenta valutazione del profilo del prossimo allenatore. De Laurentiis ha sottolineato che l'ufficializzazione della scelta avverrà solo dopo il completamento di tutte le valutazioni interne. Questa decisione si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento della squadra e della guida tecnica, mirato a garantire stabilità e chiarezza al progetto sportivo del club.

Le voci di mercato e il nome di Allegri

Nel panorama delle voci di mercato, il nome di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, è stato accostato alla panchina del Napoli. Tuttavia, la società non ha rilasciato alcuna conferma ufficiale riguardo a trattative concluse o a imminenti annunci. Il club continua a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni in corso, astenendosi dal fornire indicazioni sui tempi o sui candidati attualmente in valutazione per la guida tecnica.