Il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco, confermandolo alla guida della squadra giallorossa fino alla stagione sportiva 2027/2028. Questa decisione segue una precedente estensione dell'accordo, già stabilita fino al 30 giugno 2027, in virtù dell'importante salvezza conquistata nella stagione appena conclusa, un traguardo fondamentale per il club salentino.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha comunicato i dettagli del nuovo impegno: "Di Francesco, che grazie alla salvezza ottenuta si era comunque visto rinnovare l’accordo fino al 30 giugno 2027, ha sottoscritto un nuovo accordo per tutta la stagione sportiva 2027/2028".

Questo passo rafforza la continuità tecnica e la fiducia riposta nel tecnico pescarese, delineando un progetto a lungo termine per il futuro del Lecce nel calcio che conta.

Le parole di Eusebio Di Francesco

"Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società", ha dichiarato Eusebio Di Francesco, esprimendo con chiarezza la sua soddisfazione per il rinnovo. Il tecnico ha voluto manifestare la sua gratitudine, ringraziando per l'attestato di stima ricevuto il presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci del club e il responsabile dell'Area tecnica della prima squadra, Stefano Trinchera, figure chiave in questo percorso.

Di Francesco ha sottolineato con enfasi che le sue motivazioni "saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce", evidenziando un impegno costante e rinnovato.

Ha poi rievocato momenti significativi della recente stagione: "Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell'ultima sfida casalinga con il Genoa e l'esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium", ricordando il calore e il supporto della tifoseria. Il tecnico ha concluso con un messaggio di unità e determinazione: "Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo".

La strategia del club e le prospettive future

Il rinnovo contrattuale di Eusebio Di Francesco rappresenta una mossa strategica fondamentale per il Lecce, che punta con decisione sulla stabilità e sulla visione a lungo termine.

La conferma del tecnico, già garantita fino al 2027 dopo la brillante salvezza ottenuta, ora estesa al 2028, rafforza la strategia di affidarsi a una guida tecnica che ha dimostrato di saper raggiungere gli obiettivi prefissati e di costruire un progetto solido. Il club giallorosso intende così affrontare le prossime stagioni con una base tecnica consolidata, mirando a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel massimo campionato italiano e a proseguire il percorso di crescita.

Il percorso che ha portato al nuovo accordo

L'ipotesi di un ulteriore prolungamento contrattuale era già circolata con insistenza nei giorni precedenti l'annuncio ufficiale. Si era discusso attivamente della possibilità di un'estensione fino al 2028, con l'intenzione chiara di dare continuità al progetto tecnico avviato e di consolidare la collaborazione.

Le trattative, che avevano visto un ruolo centrale del direttore sportivo Stefano Trinchera, hanno trovato piena concretizzazione, portando alla firma del nuovo accordo e confermando la piena fiducia nel tecnico pescarese. Questo passaggio sottolinea la coesione tra la dirigenza e lo staff tecnico, fondamentale per gli obiettivi futuri del Lecce.