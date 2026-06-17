L'avventura di Jonathan David alla Juventus potrebbe concludersi dopo una sola stagione. Dopo un campionato tra alti e bassi con solo 7 reti in Serie A, l'attaccante canadese non è intoccabile per la società e per mister Spalletti. Diversi club sono sulle sue tracce e tra questi ci sarebbe il Tottenham di Roberto De Zerbi che potrebbe imbastire una trattativa concreta per portare il classe 2000 lontano da Torino.

Il Tottenham sonda il terreno per David

Dopo una stagione molto complicata terminata con la salvezza, gli Spurs vogliono rilanciarsi con il nuovo progetto targato De Zerbi ed un mercato importante potrebbe favorire il rientro nelle posizioni alte del calcio inglese.

Oltre Sandro Tonali che resta l'obiettivo principale per la mediana, il club di Londra vuole puntellare anche il reparto offensivo ed uno dei primi nomi sul taccuino della dirigenza sarebbe proprio quello di David. Stando ad alcuni rumors, il Tottenham potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del bomber canadese, cifra che si avvicina ai 25-28 richiesti dalla Juve. Al momento si tratta di un sondaggio, di un interesse da parte della società inglese che però potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane. Anche il Mondiale potrebbe giocare un ruolo importante sul futuro del 26enne canadese.

Oltre David, la Juventus lavora anche sul futuro di Lois Openda che resta in uscita.

L'attaccante belga è nel mirino di diversi club europei come Monaco, Lens e Nottingham Forrest con il club bianconero che spera di ricavare una cifra vicina ai 20-25 milioni.

Idea Ostigard per la difesa

Altro tassello fondamentale in casa Juventus è rappresentato dal possibile addio di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è seguito dal diversi top team italiani come l'Inter ed europei come Bayern Monaco e per questo la sua avventura in bianconero potrebbe esser terminata. Per non farsi cogliere impreparata, la dirigenza valuta eventuali alternative e tra questi spunta quella che porta al nome di Leo Ostigard, difensore norvegese e leader della difesa del Genoa.

Dopo l'esperienza all'esterno, il 26enne ha dimostrato una grande crescita sotto tutti i punti di vista diventando un elemento cardine della formazione di De Rossi.

Le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molte società e tra queste ci sarebbe la stessa Juventus. Una trattativa che però appare difficile vista la volontà del Grifone di trattenere i migliori; solo un'offerta fuori mercato attorno ai 25-30 milioni potrebbe cambiare la situazione.

Ostigard rappresenterebbe un buon innesto per la retroguardia a disposizione di Spalletti, vista la sua fisicità, duttilità nel ricoprire più ruoli e soprattutto la capacità realizzativa come dimostrano le cinque reti siglate nello scorso campionato di A e la rete al Mondiale.