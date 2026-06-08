Il centrocampista danese Christian Eriksen, trentaquattrenne, è in fase di recupero dopo un malore accusato durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, disputata a Odense. Il calciatore, che convive con un defibrillatore sottocutaneo impiantato in seguito all’arresto cardiaco subito cinque anni fa durante gli Europei, è stato prontamente soccorso in campo e trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono state definite buone dal medico della nazionale danese, Morten Boesen, che ha fornito rassicurazioni sullo stato di salute del giocatore.

"Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore", ha dichiarato Boesen, aggiungendo che le dimissioni dall'ospedale sono attese a breve, permettendo al calciatore di fare ritorno a casa. L’episodio si è verificato al ventesimo minuto del secondo tempo, quando Eriksen si è accasciato a terra perdendo i sensi per alcuni istanti. Questo momento di paura, che ha riportato alla memoria il drammatico evento del 2021, si è fortunatamente risolto con il centrocampista che si è rialzato autonomamente prima di essere accompagnato per ulteriori controlli medici.

Il decorso clinico e la gestione della squadra

Il medico della nazionale danese ha evidenziato come la federazione stia prestando particolare attenzione non solo a Eriksen, ma anche a tutti gli altri giocatori e allo staff tecnico, mantenendo un contatto costante per garantire il benessere generale.

Dopo l’accaduto, Eriksen è stato sottoposto a nuovi esami presso l’ospedale universitario di Odense, dove è stato monitorato attentamente nelle ore successive all'episodio.

Il calciatore, noto per le sue esperienze in club come Inter, Manchester United e Tottenham, aveva già affrontato un grave problema cardiaco nel 2021, un evento che aveva reso necessario l’impianto del defibrillatore sottocutaneo. Il suo ritorno in campo, avvenuto meno di un anno dopo quell’incidente, ha testimoniato una notevole determinazione e un grande coraggio.

Eriksen: la carriera e il contesto internazionale

Eriksen ha lasciato il campo sulle proprie gambe dopo aver ricevuto l'assistenza dello staff medico. Attualmente milita nel Wolfsburg in Germania, con un contratto che lo lega al club fino alla stagione 2026-27.

La nazionale danese, che non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale 2026, ha ribadito che il giocatore è seguito con la massima attenzione e che la priorità assoluta rimane la sua salute e quella di tutti i compagni di squadra.

L’episodio ha generato una vasta apprensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori del calcio internazionale, ma le notizie sulle condizioni di Eriksen sono rassicuranti. La sua resilienza e la sua forza d’animo continuano a rappresentare un esempio e un punto di riferimento per l'intero mondo del calcio.