Le grandi manovre del mercato estivo continuano a prendere forma e coinvolgono alcune delle principali protagoniste della Serie A. Inter e Juventus, in particolare, starebbero lavorando su più fronti per rinforzare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Occhio anche al Napoli e a un vecchio pallino che potrebbe tornare di moda in estate.

Inter pronta al rilancio: Jones resta un obiettivo concreto

Secondo le ultime indiscrezioni riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta a Curtis Jones.

Il centrocampista inglese, considerato in uscita dal Liverpool, rappresenterebbe uno dei profili maggiormente graditi alla dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana con qualità, dinamismo ed esperienza internazionale.

Nelle scorse settimane il club milanese avrebbe già presentato una proposta da 20 milioni di euro più bonus, giudicata però insufficiente dai Reds. Proprio per questo motivo l'Inter sarebbe pronta a rilanciare portando l'offerta a 25 milioni di euro più ulteriori incentivi. Una cifra certamente più vicina alle richieste del Liverpool, ma che potrebbe comunque non essere sufficiente a chiudere l'operazione. La società inglese, infatti, continuerebbe a valutare il proprio giocatore non meno di 30 milioni di euro.

La Juventus segue Vuskovic e valuta l'addio di Miretti

In casa Juventus prosegue invece il lavoro di monitoraggio su diversi profili difensivi, soprattutto alla luce delle voci che continuano a circolare sul futuro di Gleison Bremer. Secondo quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, uno dei nomi recentemente inseriti nella lista dell'ad Damien Comolli sarebbe quello di Luka Vuskovic. Il centrale croato, classe 2007, è reduce da una stagione particolarmente positiva con la maglia dell'Amburgo pur essendo di proprietà del Tottenham.

Considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato nel suo ruolo, Vuskovic avrebbe già raggiunto una valutazione vicina ai 40 milioni di euro.

Un valore importante che testimonia quanto il suo profilo sia apprezzato anche fuori dall'Inghilterra, con club del calibro del Bayern Monaco che avrebbero già manifestato interesse nei suoi confronti.

Parallelamente la Juventus starebbe lavorando anche sul fronte delle uscite. Tra i giocatori destinati a lasciare Torino potrebbe esserci Fabio Miretti, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Sul centrocampista cresciuto nel vivaio bianconero resterebbe forte l'interesse del Como, ma attenzione anche al Napoli. Il club partenopeo, infatti, sarebbe alla ricerca di un nuovo mediano qualora dovesse concretizzarsi la partenza di André-Frank Zambo Anguissa e avrebbe già tentato un affondo per Miretti durante la scorsa sessione invernale di mercato, senza però riuscire a soddisfare le richieste economiche della Juventus.