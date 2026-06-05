In un momento cruciale per il futuro del Real Madrid, il presidente uscente Florentino Pérez, impegnato nella sua campagna per la rielezione, ha scosso il panorama calcistico con un annuncio di portata storica. Durante un intervento televisivo, Pérez ha promesso di presentare “l’offerta più alta nella storia del club” per un calciatore il cui valore si aggira intorno ai 150 milioni di euro. L'annuncio è stato accompagnato dalla conferma degli ingaggi di Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, e da una netta smentita riguardo le promesse del suo avversario, Enrique Riquelme, di portare Erling Haaland a Madrid, definite apertamente un bluff.

L'annuncio e i dettagli

Le dichiarazioni di Florentino Pérez sono state rilasciate il 5 giugno 2026, nel pieno della contesa elettorale per la presidenza del Real Madrid. Il presidente ha affermato con decisione: “Farò l’offerta più alta nella storia del club per un giocatore: circa 150 milioni”. Ha poi specificato che il misterioso talento non è né Olise, né Doku, né Haaland, e soprattutto non proviene dalla Premier League. Oltre a queste anticipazioni di mercato, Pérez ha ribadito l'arrivo imminente di Dumfries e Konaté, liquidando la promessa su Haaland come una mossa destabilizzante: “Tutti hanno negato questa storia, non voglio gente che destabilizzi il club”. L'obiettivo primario di queste mosse, ha spiegato, è “creare entusiasmo” tra i tifosi e intorno alla squadra.

La sfida elettorale e la forza del club

Il contesto di queste rivelazioni è quello di una campagna elettorale particolarmente accesa. Il rivale di Pérez, Enrique Riquelme, aveva tentato di infiammare gli animi promettendo l'ingaggio di Erling Haaland. La risposta di Pérez è stata un annuncio ancora più clamoroso, sebbene privo del nome del giocatore, volto a superare l'iniziativa dell'avversario. Il presidente ha colto l'occasione per sottolineare la solidità finanziaria del Real Madrid, definendolo il club più ricco al mondo. Ha ricordato come, al suo primo insediamento nel 2000, le casse del club fossero vuote, senza nemmeno i fondi per gli stipendi. Oggi, la situazione è radicalmente cambiata: il club vanta un valore stimato di dieci miliardi di euro, una cifra che Pérez ritiene persino sottostimata, suggerendo un valore effettivo ancora maggiore.

Il giocatore misterioso e le speculazioni

L'offerta da circa 150 milioni di euro è destinata a un calciatore di spicco che milita in un importante club di Champions League. L'identità del giocatore rimane avvolta nel mistero, ma Florentino Pérez ha escluso categoricamente che si tratti di Haaland, Olise o Doku, e ha ribadito che non proviene dalla Premier League. La conferma degli ingaggi di Dumfries e Konaté rafforza ulteriormente la strategia di mercato del club. La promessa su Haaland è stata nuovamente etichettata come un bluff, con Pérez che ha enfatizzato come “tutti lo hanno negato”, evidenziando una presunta mancanza di fondamento nella proposta del suo rivale.

Il dibattito mediatico si è naturalmente acceso sui possibili nomi del giocatore misterioso.

Tra i candidati più discussi figurano Olise, Vitinha o João Neves, tutti profili di alto livello che militano nel PSG. Tuttavia, si riconosce che un'operazione con il club parigino potrebbe presentare notevoli complessità, rendendo l'identità del prossimo galactico del Real Madrid un enigma ancora da risolvere.