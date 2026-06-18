Il Ghana parte con il piede giusto nel suo cammino mondiale e conquista tre punti preziosi grazie a una rete arrivata nei minuti di recupero. Sotto la pioggia di Toronto, le Black Stars superano Panama per 1-0 grazie al guizzo decisivo di Caleb Yirenkyi, al termine di una gara equilibrata e povera di grandi occasioni.

Con questo successo, la nazionale ghanese sale al secondo posto del Gruppo L alle spalle dell’Inghilterra, favorita del raggruppamento, che guida la classifica grazie alla migliore differenza reti dopo il 4-2 rifilato alla Croazia a Dallas.

Yirenkyi spezza l’equilibrio nel finale

Per gran parte della partita le emozioni sono state poche. Dopo un primo tempo bloccato, il Ghana ha alzato il ritmo nella ripresa, mostrando maggiore determinazione e voglia di conquistare la vittoria.

La svolta è arrivata nel recupero, quando Caleb Yirenkyi ha trasformato in gol un preciso cross dalla sinistra del neoentrato Thomas-Asante, facendo esplodere la gioia dei tifosi ghanesi.

Per Panama, invece, resta il rammarico di aver sfiorato un risultato storico. Alla sua seconda partecipazione ai Mondiali, dopo l'esordio in Russia nel 2018 concluso con tre sconfitte, la formazione centroamericana è andata a un passo dalla conquista del primo punto della sua storia nella competizione.

Ayew da record, ora c’è l’Inghilterra

Prima del gol decisivo, il Ghana aveva già avuto alcune opportunità per sbloccare il risultato. Tra i protagonisti c’è stato Jordan Ayew, che al 65' non è riuscito a concretizzare una buona occasione. Per l’attaccante, però, la serata resterà comunque speciale: a 34 anni è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia delle Black Stars, raggiungendo quota 121 partite e superando il fratello André Ayew.

Anche il difensore Jonas Adjetey ha sfiorato il vantaggio al 74', ma la resistenza di Panama è durata fino ai minuti conclusivi, quando è arrivata la zampata vincente di Yirenkyi.

Grazie a questi tre punti, il Ghana può ora guardare con fiducia al prossimo impegno, in programma martedì a Boston contro l’Inghilterra di Harry Kane, in una sfida che potrebbe già indirizzare la corsa alla qualificazione.

Per l’occasione dovrebbe tornare a disposizione anche il centrocampista Thomas Partey, rimasto nel ritiro della squadra negli Stati Uniti dopo il mancato rilascio del visto per l’ingresso in Canada. Sul giocatore pendono accuse di stupro e violenza sessuale presentate da quattro donne per fatti che sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2022. La vicenda è attualmente oggetto di procedimenti giudiziari.