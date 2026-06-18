Missione iscrizione portata a buon fine. Il Crotone sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C, 2026-2027. La società calabrese ha completato nelle ultime ore l'iter necessario a permettere alla squadra di conservare il professionismo e partecipare alla nuova stagione sportiva. Fondamentale l'impegno profuso e i sacrifici economici del presidente Gianni Vrenna. Il Crotone ha inoltre dato il via libera al Cosenza per utilizzare, eventualmente, l'Ezio Scida come Stadio per la disputa delle gare interne, in modo da permettere anche ai Lupi di rimanere in Serie C.

Crotone, corsa contro il tempo ma obiettivo raggiunto

Quella delle ultime settimane è stata una vera e propria corsa contro il tempo, con un destino incerto fino alle ultime giornate. Il Crotone, alle prese con una situazione economica non delle migliori e condizionato dalla presenza dell'amministrazione giudiziaria è riuscito a far fronte alle scadenze andando a presentare la sua iscrizione. Un altro anno tra i professionisti, una certezza in attesa di tempi migliori. La conferma è arrivata prima dallo stesso presidente Gianni Vrenna, ospite di un incontro di Confindustria, poi dal club con una nota ufficiale pubblicata sul sito.

Le parole del presidente Vrenna

Sempre nel contesto dell'incontro di Confindustria, il presidente del Crotone Gianni Vrenna si è così espresso.

"C’è stato il serio rischio che la squadra non si iscrivesse al prossimo campionato ma proprio pochi minuti fa siamo riusciti ad ottemperare a tutti gli adempimenti, con le mie forze”. Il club ha rivolto un appello alle attività imprenditoriali del territorio al fine di ricevere sostegno, anche economico, per proseguire a garantire calcio a grandi livelli in città.

Crotone, spazio alla programmazione

La società dovrà ora pensare al nuovo campionato che vedrà gli squali partire al momento con una penalità di sei punti in classifica, in attesa di eventuali ricorsi, con il primo punto da affrontare che sarà la scelta del nuovo tecnico. Emilio Longo è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026, nei giorni scorsi è stato accostato a squadre come Casertana e Foggia. La proprietà dovrà effettuare le sue valutazioni, tecniche ed economiche, e provare in tutta serenità a gettare le basi per il futuro sportivo.