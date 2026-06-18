Il Ghana conquista tre punti pesantissimi all’esordio mondiale grazie a un gol nei minuti di recupero di Caleb Yirenkyi, che regala alle Black Stars il successo per 1-0 contro Panama sotto una pioggia battente a Toronto.

La vittoria consente ai ghanesi di portarsi al secondo posto del Gruppo L, alle spalle dell’Inghilterra, favorita del raggruppamento e in vantaggio per differenza reti dopo il successo per 4-2 sulla Croazia a Dallas.

Una gara bloccata decisa nel finale

Per lunghi tratti la sfida è stata povera di occasioni e caratterizzata da grande equilibrio.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Ghana ha aumentato la pressione nella ripresa, mostrando maggiore intraprendenza e volontà di cercare la vittoria.

Gli sforzi della squadra africana sono stati premiati nei minuti di recupero, quando Yirenkyi ha raccolto un cross proveniente dalla fascia sinistra del neoentrato Thomas-Asante e ha trovato la rete che ha spezzato l’equilibrio.

Per Panama la delusione è doppia. Alla sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo, dopo l’esperienza del 2018 in Russia conclusa con tre sconfitte, la nazionale centroamericana è andata infatti a un passo dalla conquista del primo punto della sua storia ai Mondiali.

Ayew da record, ora la sfida all’Inghilterra

Prima del gol decisivo, il Ghana aveva già sfiorato il vantaggio in diverse occasioni. Tra i protagonisti c’è stato Jordan Ayew, che al 65’ non è riuscito a concretizzare una buona opportunità. Per l’attaccante è stata comunque una serata speciale: a 34 anni è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze nella storia delle Black Stars, superando il fratello André Ayew e raggiungendo quota 121 apparizioni.

Anche il difensore Jonas Adjetey, al 74’, è andato vicino al gol, ma Panama ha resistito fino ai minuti conclusivi prima di arrendersi alla zampata di Yirenkyi.

Forte di questo successo, il Ghana guarda ora al prossimo impegno, in programma martedì a Boston contro l’Inghilterra di Harry Kane, in una sfida che potrebbe già risultare decisiva per il cammino nel girone.

Per quella partita dovrebbe tornare a disposizione anche Thomas Partey, rimasto nel ritiro della squadra negli Stati Uniti dopo non aver ottenuto il visto necessario per recarsi in Canada. Sul centrocampista pendono accuse di stupro e violenza sessuale presentate da quattro donne per fatti che sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2022; il giocatore ha negato le accuse e la vicenda segue il suo iter giudiziario.