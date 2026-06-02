Il mercato estivo non si gioca soltanto sui grandi acquisti, ma anche sulla capacità dei club di alleggerire i propri organici. In quest'ottica la Juventus vorrebbe mettere a segno un colpo, piazzando in maniera definitiva Arthur al Gremio. A Napoli intanto sarebbe partito il countdown per la firma di Massimiliano Allegri mentre la Roma rischierebbe di farsi soffiare Celik dal Fenerbahçe.

Arthur-Gremio, la svolta può essere definitiva

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, la Juventus potrebbe presto liberarsi di uno degli esuberi più difficili da gestire degli ultimi anni: Arthur Melo.

Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino nell'estate del 2020, è stato successivamente ceduto in prestito in più occasioni senza mai riuscire a ritagliarsi uno spazio stabile nel progetto bianconero. Ora, però, lo scenario sembrerebbe diverso. Dopo la stagione trascorsa al Gremio, il classe 1996 avrebbe ritrovato continuità e fiducia, beneficiando del ritorno in patria e di un ambiente familiare che gli avrebbe consentito di esprimersi nuovamente su buoni livelli. Proprio il club di Porto Alegre starebbe lavorando per trattenerlo a titolo definitivo e avrebbe già avviato i contatti con la Juventus. Per Damien Comolli si tratterebbe di un'operazione importante non soltanto per l'incasso derivante dalla cessione del cartellino, di qualche milione, ma soprattutto per eliminare definitivamente dal monte ingaggi uno stipendio pesante e che negli ultimi anni ha rappresentato un problema ricorrente del club.

Napoli pronto ad accogliere Allegri, Roma alle prese con il caso Celik

Nel frattempo a Napoli sarebbe ormai iniziato il conto alla rovescia per l'ufficializzazione di Massimiliano Allegri. Secondo le indiscrezioni che filtrano nelle ultime ore, il tecnico livornese starebbe completando gli ultimi passaggi burocratici necessari per chiudere ogni pendenza con il Milan e liberarsi definitivamente dal precedente accordo. Una volta conclusi gli iter formali, Allegri potrebbe firmare già nelle prossime ore un contratto biennale con il club partenopeo, dando così il via a una nuova fase tecnica per i campioni d'Italia.

A Roma, invece, il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico sarà chiamato a gestire diverse situazioni contrattuali complesse.

Tra queste figura anche quella di Zeki Celik, il cui futuro appare in bilico. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X infatti, il terzino avrebbe raggiunto un accordo verbale con Hakan Safi, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahçe. Un'intesa che, naturalmente, sarebbe subordinata all'eventuale successo di Safi nelle prossime elezioni del club turco.