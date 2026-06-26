La sfida tra Norvegia e Francia si preannuncia come uno degli incontri più avvincenti della fase a gironi della Coppa del Mondo. In programma venerdì 26 giugno al Gillette Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti, la partita sarà cruciale per determinare il primato nel Gruppo I. Entrambe le nazionali hanno già garantito l'accesso agli ottavi di finale, ma il primo posto offre un percorso teoricamente più agevole nella fase a eliminazione diretta.

La Norvegia, al suo ritorno ai Mondiali dopo il 1998, ha sorpreso con due vittorie consecutive contro Iraq e Senegal.

Protagonista indiscusso è stato Erling Haaland, autore di doppiette decisive che hanno trascinato la squadra. La formazione di Ståle Solbakken ha esibito un gioco spiccatamente offensivo, mettendo a segno sette reti nelle prime due gare. Tuttavia, la difesa norvegese ha mostrato alcune fragilità, specialmente di fronte ad avversari di alto calibro.

Francia favorita, ma la Norvegia non si arrende

La Francia si presenta come la principale candidata per la vittoria del girone, forte dei successi contro Senegal (3-1) e Iraq (3-0). Kylian Mbappé è stato il mattatore assoluto, con quattro gol in due partite che gli hanno permesso di eguagliare il record di Miroslav Klose per reti segnate ai Mondiali.

Anche Michael Olise e Ousmane Dembélé hanno dimostrato un'ottima forma, con quest'ultimo che ha siglato il suo primo gol nel torneo. Nonostante l'assenza in panchina di Didier Deschamps, i transalpini hanno evidenziato una notevole solidità e una profonda rosa.

La motivazione per conquistare il primo posto è alta per entrambe le squadre. La Norvegia, a pari punti con la Francia ma con una differenza reti inferiore, necessita di una vittoria per superare i rivali. Un pareggio, invece, assicurerebbe ai francesi la vetta del girone. Il pronostico vede la Francia leggermente favorita, ma la Norvegia può contare su un attacco in grande spolvero e su un Haaland determinato a lasciare il segno.

Le probabili formazioni e i protagonisti attesi

Per la Norvegia, la probabile formazione prevede Nyland in porta; Pedersen, Ajer, Heggem e Møller Wolfe in difesa; Ødegaard, Berge e Aursnes a centrocampo; e il tridente offensivo composto da Sørloth, Haaland e Nusa. Marcus Holmgren Pedersen subentrerà all'infortunato Julian Ryerson. La Francia dovrebbe schierare Maignan tra i pali; Koundé, Upamecano, Lacroix e Thé Hernández in difesa; Tchouaméni e Rabiot a centrocampo; Dembélé, Olise e Doué a supporto di Mbappé. Maxence Lacroix è pronto a prendere il posto dell'indisponibile William Saliba.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21 italiane. L'incontro promette spettacolo e numerosi gol, con la previsione di una gara aperta e combattuta.

Secondo le stime, la Francia potrebbe imporsi per 3-2, con Haaland e Mbappé tra i marcatori più attesi. La posta in palio è significativa: il primo posto nel girone e un cammino più agevole verso la finale della Coppa del Mondo.

Il contesto della sfida decisiva

Il match tra Norvegia e Francia rappresenta uno degli incroci più interessanti di questa fase a gironi, anche per la presenza di due tra i migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale. La partita sarà diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver. Per entrambe le nazionali, la sfida di Foxborough è un'opportunità per confermare le proprie ambizioni e misurarsi contro un'avversaria di alto livello, in vista di una fase a eliminazione diretta che si preannuncia ricca di insidie e grande spettacolo.