Il mercato continua a essere influenzato non soltanto dalle trattative, ma anche dalle dichiarazioni dei protagonisti. Le parole di José Mourinho, nuovo allenatore del Real Madrid, sembrano aver modificato gli scenari attorno a diversi giocatori delle Merengues, tra cui Brahim Diaz, fantasista accostato alla Juve. Nel frattempo, l'Inter è costretta a fare i conti con due operazioni sfumate nel giro di pochi giorni, mentre la Roma potrebbe aver ricevuto una notizia positiva sul futuro di Manu Koné grazie alle nuove strategie dell'Arsenal.

Mourinho chiude la porta: Brahim Diaz si allontana dalla Juventus

Intervenuto al podcast "Beast Mode On", José Mourinho ha voluto chiarire pubblicamente quale sarà la sua linea nei confronti della rosa del Real Madrid, lanciando un messaggio che suona come un avvertimento per tutte le società interessate ai giocatori considerati in uscita.

"Volevo chiarire una cosa: ho letto in giro alcuni commenti: 'José Mourinho arriverà qui e taglierà alcuni dei giocatori migliori per i problemi avuti durante la scorsa stagione'. No. Voglio questi giocatori! Voglio i migliori". Una presa di posizione netta che potrebbe avere conseguenze anche sul mercato della Juventus. Nelle ultime settimane, infatti, il nome di Brahim Diaz era stato accostato con insistenza ai bianconeri, complice l'ipotesi che il fantasista marocchino potesse perdere spazio con l'arrivo del tecnico portoghese.

Le dichiarazioni di Mourinho sembrano invece andare nella direzione opposta, lasciando intendere come il giocatore possa rientrare pienamente nel nuovo progetto tecnico del Real Madrid e rendendo di conseguenza molto più complicata qualsiasi trattativa.

Inter, doppia delusione. La Roma respira per Koné

Non è un momento particolarmente fortunato sul mercato per l'Inter. Dopo aver visto sfumare l'operazione Marco Palestra, passato al Chelsea nonostante sembrasse ormai destinato a vestire la maglia nerazzurra, la società di Viale della Liberazione deve registrare anche il definitivo tramonto della pista Nico Paz. Il talento argentino era finito nel mirino di Javier Zanetti e il suo profilo aveva iniziato a raccogliere consensi anche all'interno della dirigenza interista, che confidava nel mancato accordo tra Real Madrid e Como.

Dopo una fase di stallo, però, il club lariano della famiglia Hartono ha deciso di affondare il colpo, acquistando il giocatore a titolo definitivo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro e concedendo contestualmente al Real Madrid un diritto di recompra fissato a 80 milioni per la prossima estate. Un'operazione che chiude definitivamente le porte all'Inter e che fa registrare un secondo colpo a vuoto dei nerazzurri.

Sorride invece la Roma sul fronte Manu Koné. Il centrocampista francese sembrava essere finito nel mirino dell'Arsenal, ma i Gunners avrebbero deciso di concentrare le proprie risorse su Bruno Guimaraes. Il club londinese avrebbe già presentato una prima proposta da circa 60 milioni di euro al Newcastle, ricevendo però una risposta negativa. Un cambio di priorità che, almeno per il momento, allontana la pressione inglese su Koné e concede maggiore tranquillità alla dirigenza giallorossa nella gestione del futuro del centrocampista.