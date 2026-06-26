Erling Braut Haaland sarà regolarmente in campo nella sfida tra Norvegia e Francia, ultimo incontro del gruppo I della Coppa del Mondo. La nazionale scandinava, già certa di un posto tra le migliori trentadue, punta ora a conquistare il primo posto nel girone, obiettivo raggiungibile solo con una vittoria contro i francesi. Tutti gli occhi saranno puntati sul centravanti norvegese, protagonista assoluto di questa fase a gironi grazie a una serie di prestazioni e numeri da record.

La Norvegia, tornata al Mondiale dopo il 1998, ha già superato il proprio storico bottino di vittorie nella competizione, imponendosi prima sull'Iraq per 4-1 e poi battendo la Nigeria 3-2.

In entrambe le occasioni, Haaland ha realizzato una doppietta, portando a quattro il suo bottino personale in due partite. Il centravanti, che ha già riscritto la storia della nazionale norvegese superando il record di Jørgen Juve, è arrivato a 34 reti in 36 presenze a soli ventiquattro anni.

Le dichiarazioni di Haaland e le ambizioni per la sfida

Nonostante la posta in palio e la possibilità di chiudere il girone al primo posto, Haaland ha mostrato un atteggiamento rilassato dopo l'ultima vittoria: "Non mi interessa troppo quella partita ora... probabilmente vinceranno contro di noi! E probabilmente vinceranno tutto il torneo", ha dichiarato, lasciando intendere che la qualificazione già ottenuta ha alleggerito la pressione sulla squadra.

Il suo commento, pronunciato con tono ironico, è stato ripreso anche dal centrocampista francese Aurélien Tchouaméni, che ha risposto: "Haaland probabilmente stava scherzando e mi aspetto una battaglia dura".

Nonostante le parole distensive, il tecnico norvegese Ståle Solbakken dovrebbe schierare la formazione migliore, con Haaland al centro dell'attacco, per tentare l'impresa contro una delle favorite del torneo. La Francia, infatti, vanta una differenza reti migliore e parte con i favori del pronostico, ma la Norvegia ha dimostrato di poter sorprendere.

Haaland contro Mbappé: il duello tra i bomber

La partita tra Norvegia e Francia sarà anche la sfida tra due dei migliori attaccanti del panorama mondiale: Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Entrambi hanno segnato due gol in ciascuna delle prime due partite del torneo, confermando la loro straordinaria efficacia sotto porta. Pur con stili diversi – Haaland letale in area, Mbappé più abile nel dribbling e nelle accelerazioni – i due vantano numeri molto simili nei principali campionati europei e in Champions League. In nazionale, Haaland ha segnato quasi quanto Mbappé, pur avendo giocato la metà delle partite, e la sfida di Boston Stadium promette spettacolo e gol.

Il duello tra i due bomber sarà uno dei temi centrali della gara, con Haaland deciso ad aggiungere anche la Francia alla lista delle sue vittime internazionali, dopo aver già segnato contro venticinque diverse nazionali. La partita si preannuncia come una delle più attese della fase a gironi, con in palio il primato nel gruppo e la possibilità di proseguire il cammino mondiale da protagonisti.