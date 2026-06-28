Un pareggio spettacolare per 3-3 tra Austria e Algeria ha sigillato la loro qualificazione ai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. L'incontro, valido per la terza giornata del Gruppo J, si è svolto a Kansas City e ha visto l'eliminazione dell'Iran dalla competizione. Il risultato, ottenuto al fotofinish, ha generato reazioni contrastanti, con sospetti di un “biscotto” che avrebbe favorito entrambe le squadre.

La partita ha preso il via con l'Austria in vantaggio al 28° minuto, grazie a una rete di Marko Arnautović, splendidamente servito da un lancio preciso di David Alaba.

Tuttavia, l'Algeria ha risposto con forza poco prima dell'intervallo: al 45°, Rafik Belghali ha ristabilito la parità con un tiro potente all'incrocio dei pali, frutto di una giocata nata da un rimpallo fortunato sul legno. La ripresa ha visto nuovamente l'Austria portarsi avanti al 55°, quando Marcel Sabitzer ha concretizzato un assist di Konrad Laimer. La gioia austriaca è durata poco, poiché al 60° Riyad Mahrez ha pareggiato i conti con un destro chirurgico, su passaggio di Houssem Aouar. Il finale è stato incandescente: nel recupero, al 93°, Mahrez sembrava aver consegnato la vittoria all'Algeria con il gol del 3-2. Ma la partita non era finita: al 96°, Sasa Kalajdzic, subentrato pochi istanti prima, ha siglato di testa il definitivo 3-3 su cross di Michael Gregoritsch, chiudendo un match ricco di emozioni.

La controversia del "biscotto": reazioni e sospetti

Il pareggio in extremis ha scatenato un'ondata di reazioni tra il pubblico presente a Kansas City. I fischi hanno accompagnato una fase di gioco particolarmente lenta, alimentando i sospetti di “biscotto”, un'espressione gergale utilizzata per indicare un risultato che si presume sia stato concordato per favorire entrambe le parti. La platea ha manifestato apertamente il proprio disappunto durante il corso dell'incontro, in particolare nella sua fase centrale, che è stata caratterizzata da un ritmo di gioco notevolmente rallentato e da frequenti scambi laterali, percepiti come privi di vera intenzione offensiva.

Scenari futuri: le prossime sfide

Grazie a questo risultato, l'Austria si assicura il passaggio del turno come seconda classificata del girone e si prepara ad affrontare la Spagna nei sedicesimi di finale in programma a Los Angeles. L'Algeria, dal canto suo, accede alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze classificate e si misurerà con la Svizzera in un incontro che si terrà a Vancouver. L'Iran, nonostante gli sforzi e i tentativi di ribaltare la situazione, è stato invece definitivamente escluso dalla fase successiva della competizione, vedendo sfumare il sogno dei sedicesimi.

Il richiamo storico della "Disgrace of Gijón"

Il termine “biscotto” e i relativi sospetti non sono nuovi nel mondo del calcio internazionale.

Già dalle prime battute dell'incontro, una cronaca internazionale ha evocato analogie con la celebre “Disgrace of Gijón” del 1982. In quell'occasione, un risultato altrettanto sospetto tra Germania Ovest e Austria aveva portato all'eliminazione dell'Algeria dalla competizione. Il confronto tra la partita odierna e quel precedente storico ha riacceso il dibattito sull'etica sportiva e sulla natura di un pareggio che, pur garantendo la qualificazione a entrambe le contendenti, ha lasciato un retrogusto amaro e interrogativi sulla lealtà del gioco.