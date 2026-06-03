Il Napoli ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Rasmus Winther Hojlund dal Manchester United, confermando così il suo status di giocatore azzurro a tutti gli effetti. La società partenopea ha comunicato che si sono concretizzate le condizioni necessarie per il riscatto del talentuoso attaccante danese, un'operazione resa possibile dalla matematica qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Questo passaggio segna la conclusione di un trasferimento strategico, avviato la scorsa estate con una formula di prestito con obbligo di riscatto, che ora si trasforma in un acquisto a titolo definitivo.

L'accordo iniziale prevedeva un versamento di 6 milioni di euro da parte del Napoli al Manchester United. Per finalizzare l'operazione e assicurarsi le prestazioni di Hojlund a lungo termine, è stato effettuato un ulteriore pagamento di 44 milioni di euro. L'investimento complessivo per il club campano, volto a blindare uno dei suoi giovani talenti, ammonta così a un totale di 50 milioni di euro. Hojlund ha siglato un contratto di lunga durata, che lo legherà alla maglia azzurra fino al 30 giugno 2030, delineando un futuro importante nella squadra.

Dettagli economici e condizioni contrattuali

Il riscatto obbligatorio è scattato in seguito al raggiungimento dell'obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League.

Questo traguardo è stato festeggiato dopo la decisiva vittoria contro il Pisa, che ha garantito al Napoli un posto nell'élite del calcio europeo. Il nuovo accordo contrattuale di Hojlund prevede un ingaggio significativo, pari a 5 milioni di euro a stagione. Un elemento di rilievo inserito nel contratto è la clausola rescissoria, fissata a 85 milioni di euro, che diventerà effettiva a partire da luglio 2027, proteggendo il valore del calciatore sul mercato.

Il percorso di Rasmus Hojlund

Rasmus Winther Hojlund, l'attaccante di nazionalità danese, era giunto al Napoli dal Manchester United nell'estate precedente con una formula che prevedeva il prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di specifiche condizioni legate ai risultati sportivi del club.

Nel corso della sua prima stagione con il Napoli, Hojlund ha dimostrato appieno il suo valore e la sua capacità di incidere, ritagliandosi un ruolo di primo piano nella rosa e diventando un punto di riferimento offensivo. Ha collezionato un totale di 44 presenze in tutte le competizioni e si è distinto per la sua prolificità sotto porta, realizzando ben 16 reti. Il suo contributo è stato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del club, culminati con la qualificazione alla massima competizione europea, confermando le aspettative riposte in lui.