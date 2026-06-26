Il mercato delle big italiane continua a vivere una fase di grande fermento, tra trattative che si complicano, giocatori dichiarati incedibili e nuovi obiettivi che iniziano a prendere quota. La Juventus prosegue i contatti con il Bologna per rinforzare la difesa, anche se gli emiliani avrebbero cambiato idea per quanto concerne il profilo di Miretti. Il Napoli nel frattempo, avrebbe alzato le pretese per Scott McTominay, mediano attenzionato dal Real Madrid, mentre l'Inter continua la ricerca dell'esterno destro ideale per completare il proprio organico.

Il Bologna dice no a Miretti: Lucumí resta l'obiettivo della Juventus

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Rai Marco Conterio, proseguono i contatti tra Juventus e Bologna per Jhon Lucumí, difensore colombiano che avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento in bianconero. La trattativa, tuttavia, starebbe vivendo una fase di stallo legata alla formula dell'operazione.

La Juventus avrebbe proposto Fabio Miretti come contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico, ma il Bologna avrebbe respinto questa ipotesi. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti che Domenico Tedesco, destinato ad avere un ruolo centrale nelle scelte di mercato del club emiliano, preferirebbe caratteristiche differenti rispetto a quelle del centrocampista bianconero.

A questo punto resta da capire se la trattativa potrà proseguire esclusivamente su base economica. La volontà del giocatore rappresenta un elemento favorevole alla Juventus, ma servirà trovare un'intesa con il Bologna per arrivare alla fumata bianca.

Napoli blinda McTominay, l'Inter pensa a Molina

Nel frattempo continua a far discutere la situazione di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese resta uno dei nomi accostati al Real Madrid di José Mourinho, grande estimatore del giocatore e intenzionato, secondo le indiscrezioni, a portarlo nella capitale spagnola. Il Napoli, però, non sembrerebbe disposto ad aprire facilmente alla cessione. Aurelio De Laurentiis considererebbe infatti McTominay uno dei punti fermi della squadra e avrebbe fissato una valutazione vicina agli 80 milioni di euro.

Una cifra volutamente elevata, pensata per scoraggiare eventuali assalti e confermare la centralità del centrocampista nel progetto tecnico azzurro.

Prosegue invece la ricerca dell'Inter per un nuovo esterno destro. Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Luca Cerchione, la dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto informazioni su Nahuel Molina, laterale dell'Atletico Madrid che potrebbe lasciare la Spagna per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'argentino rappresenta un profilo di esperienza internazionale e conosce già la Serie A, caratteristiche che lo renderebbero una soluzione particolarmente gradita per rafforzare la corsia destra dopo le recenti difficoltà incontrate nelle altre trattative.