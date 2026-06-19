Il mondo del calcio italiano si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Igor Protti, ex attaccante che si è spento nella notte all’età di 58 anni. La notizia ha scosso profondamente l'ambiente sportivo, in particolare la Juventus, che ha voluto esprimere il proprio profondo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia dell’indimenticato campione. Protti, noto per la sua grinta e il suo talento sul campo, aveva lottato a lungo contro una grave malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Attraverso i suoi canali social ufficiali, il club bianconero ha diffuso un messaggio toccante, manifestando la propria partecipazione al lutto.

“Juventus si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Igor Protti. Ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”, si legge nella nota. Questo gesto testimonia il rispetto e la stima che la società torinese nutriva per Protti, riconoscendone il valore non solo come atleta ma anche come figura di riferimento nel panorama calcistico nazionale.

Il ricordo della Juventus

Il messaggio di cordoglio della Juventus è stato pubblicato alle 11:40 del 19 giugno 2026, direttamente da Torino. Con queste parole, il club ha voluto onorare la memoria di un vero simbolo del calcio italiano, la cui perdita lascia un vuoto incolmabile. La dichiarazione sottolinea l’affetto e la vicinanza che la società intende rivolgere ai familiari di Protti, in un momento di così grande dolore e smarrimento.

È un tributo che va oltre la semplice formalità, esprimendo un legame autentico con la storia e i protagonisti del nostro sport.

La carriera e l'eredità di Igor Protti

Igor Protti è stato un attaccante di spicco, la cui carriera è stata costellata di successi e di un legame indissolubile con le maglie che ha indossato. La sua scomparsa, avvenuta tra il 18 e il 19 giugno 2026, ha generato un’ondata di commozione e tristezza in tutto il mondo del calcio, tra addetti ai lavori e, soprattutto, tra i tifosi che lo hanno amato e sostenuto. La sua figura era diventata iconica, in particolare nelle piazze di Livorno e Bari, dove aveva lasciato un segno indelebile grazie alle sue prodezze e al suo spirito combattivo.

La notizia della sua malattia era stata resa pubblica già alcuni mesi fa, scatenando una vasta mobilitazione di solidarietà e affetto da parte di tutta la comunità sportiva, a dimostrazione del profondo impatto che Protti aveva avuto sulle persone.

Il messaggio della Juventus si inserisce in un coro di omaggi e ricordi che stanno affiorando in queste ore da ogni parte. Club, istituzioni sportive e migliaia di tifosi stanno condividendo pensieri e aneddoti, a testimonianza dell’immensa stima e dell’affetto che Igor Protti aveva saputo conquistare nel corso della sua vita e della sua brillante carriera. La sua eredità sportiva e umana rimarrà un esempio per le future generazioni, un ricordo vivo di un campione che ha saputo unire il talento alla passione e alla dedizione.