Alla vigilia del suo esordio in Coppa Italia, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha offerto una valutazione prudente sulla condizione attuale della squadra. Nonostante abbia ammesso che il gruppo "non è ancora perfetto", ha ribadito con forza la volontà di "cominciare bene" la stagione ufficiale. Il mister biancoceleste ha sottolineato l'importanza di affrontare ogni sfida con umiltà e determinazione, consapevole che la formazione non ha ancora raggiunto il picco della sua forma fisica e tattica. L'obiettivo primario è chiaro: iniziare la competizione nazionale con il piede giusto, gettando le basi per un percorso positivo.

Gattuso ha espresso fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra, pur riconoscendo che il livello desiderato non è stato ancora pienamente raggiunto. L'intenzione è quella di affrontare il primo impegno ufficiale con una prestazione solida, capace di infondere fiducia e dare il giusto slancio a tutto il gruppo in vista degli impegni futuri. Questa fase iniziale della stagione è considerata cruciale per forgiare la mentalità vincente necessaria.

L'esordio in Coppa Italia: un banco di prova

La Lazio si prepara ad affrontare il Mantova nel turno dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia, un appuntamento fissato per il 16 agosto. Questa partita non è solo il primo impegno ufficiale della stagione, ma rappresenta un vero e proprio banco di prova per testare la preparazione atletica, l'organizzazione tattica e, soprattutto, l'atteggiamento della squadra in una gara che conta.

Per Gattuso e i suoi uomini, l'incontro con il Mantova è un'occasione fondamentale per dimostrare che il lavoro svolto finora può tradursi in risultati concreti sul campo, fungendo da trampolino di lancio per il prosieguo della stagione agonistica.

La filosofia di Gattuso e la preparazione

In una precedente conferenza stampa, Gennaro Gattuso aveva già delineato la sua filosofia, evidenziando la necessità di "mettere l’elmetto, pedalare e lavorare". Queste parole chiave riflettono l'importanza che il tecnico attribuisce al senso di appartenenza e alla professionalità all'interno del gruppo. Aveva inoltre ribadito con fermezza di "non cercare alibi", sottolineando come l'atteggiamento e lo spirito di squadra siano prioritari rispetto ai soli moduli tattici.

La sua visione prevede una linea difensiva alta e un gruppo coeso, caratterizzato da unità e responsabilità condivisa. La scelta strategica di non disputare amichevoli all’estero è stata dettata proprio dalla volontà di massimizzare la concentrazione sul lavoro in campo, privilegiando una preparazione interna mirata e intensiva in vista dell'imminente esordio in Coppa Italia.