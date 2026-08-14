Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha espresso la sua piena soddisfazione per l'imminente arrivo di Davide Frattesi, centrocampista di talento proveniente dall'Inter. Il giocatore è atteso nella capitale, precisamente a Fiumicino, nel pomeriggio di oggi, dopo che le ultime questioni burocratiche tra i due club sono state finalmente risolte. "Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise che si sposano con la nostra idea di gioco. Spero che arrivi, sicuramente ci può dare una grande mano e un contributo significativo al nostro centrocampo", ha dichiarato Gattuso, sottolineando con enfasi l'importanza di questo nuovo innesto per la rosa biancoceleste.

Gattuso si è poi soffermato sulla complessa situazione di Mauro Icardi, attaccante di fama internazionale il cui nome è stato spesso accostato alla Lazio nelle scorse settimane, alimentando diverse speculazioni di mercato. "È un giocatore che ha scritto la storia del calcio, un vero bomber, ed è normale che si debba valutare attentamente se sia funzionale o meno al nostro progetto tecnico. Noi oggi cerchiamo un giocatore che abbia gamba, che sappia buttarla dentro e che sia completo sotto ogni aspetto. Ma prima di acquistare un nuovo attaccante, dobbiamo necessariamente farne uscire un altro dalla rosa attuale", ha spiegato il tecnico con chiarezza. Le sue parole lasciano intendere che eventuali nuovi arrivi nel reparto offensivo dipenderanno in maniera cruciale dalle cessioni, evidenziando una strategia di mercato improntata alla razionalità e all'equilibrio economico e tattico.

Le riflessioni sulla Nazionale e gli obiettivi stagionali

Il tecnico biancoceleste ha anche affrontato il delicato e personale tema della sua esperienza con la Nazionale, descrivendola con commozione come una "ferita che si chiuderà nell’ultimo giorno della mia esistenza". Ha aggiunto, con un tono di profonda riflessione: "Ma bisogna andare avanti, ci sono delusioni che non andranno via mai. La porto dentro di me con la consapevolezza che sia io sia i miei ragazzi abbiamo dato tutto quello che potevamo". Queste dichiarazioni testimoniano il profondo legame emotivo e l'indelebile impronta lasciata dalla maglia azzurra nel suo percorso, ma anche la sua determinazione a proseguire il cammino professionale con rinnovato impegno, nonostante le difficoltà e le amarezze vissute in passato.

In vista della nuova stagione agonistica, Gattuso ha ribadito con forza la grande importanza attribuita alla Coppa Italia, considerandola un obiettivo concreto e prioritario. "Teniamo alla Coppa Italia, sappiamo che è già un match da dentro o fuori, una competizione che vogliamo onorare al meglio", ha affermato. L'obiettivo primario, ha specificato, è "dare un'identità ben precisa alla squadra e strada facendo si vedrà dove possiamo arrivare. È inutile parlare oggi di Europa, dobbiamo essere bravi a investire i giudizi negativi trasformandoli in motivazione". Questo approccio pragmatico, realistico e focalizzato mira a costruire una formazione solida, coesa e competitiva, senza lasciarsi distrarre da aspettative esterne o proiezioni a lungo termine su traguardi europei, concentrandosi invece sulla crescita costante e sull'affermazione sul campo partita dopo partita.

I dettagli dell'operazione Frattesi

L'accordo tra la Lazio e l'Inter per il trasferimento di Davide Frattesi prevede, secondo le ultime e dettagliate indiscrezioni, un prestito oneroso di un milione di euro. A questa cifra si aggiunge un diritto di riscatto fissato a quattordici milioni di euro, con un obbligo di acquisto che potrebbe scattare automaticamente al verificarsi di specifiche condizioni contrattuali precedentemente stabilite tra i due club. L'Inter, inoltre, avrebbe inserito una clausola relativa a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, a tutela dei propri interessi. Questi dettagli confermano non solo la complessità dell'operazione di mercato, ma anche l'evidente e forte interesse della Lazio nel rafforzare in maniera significativa il proprio centrocampo con un profilo considerato giovane, dinamico e di prospettiva, capace di apportare qualità, intensità e nuove soluzioni tattiche alla squadra di Gattuso.