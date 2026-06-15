La nazionale spagnola ha esordito nel Mondiale con un pareggio a reti inviolate contro Capo Verde ad Atlanta. Una prestazione che la stampa iberica ha definito con toni durissimi, passando da “triste” a “disastrosa”.

Le reazioni dei media spagnoli

I principali quotidiani spagnoli non hanno risparmiato critiche. El Mundo ha titolato: “Una Spagna disastrosa esordisce ai Mondiali con un triste pareggio senza reti contro Capo Verde”. Per AS si è trattato di un “clamoroso fiasco”, mentre Marca ha evidenziato “l’inizio disastroso” di una squadra “irriconoscibile, priva di idee e risorse” di fronte a una Capo Verde “protagonista di un miracolo”.

El País ha sentenziato: “Capo Verde fa scoppiare la bolla della Spagna”.

Nemmeno l’ingresso in campo di Lamine Yamal nel finale è riuscito a dare la scossa sperata alla formazione di De la Fuente. El País ha sottolineato che la Spagna è apparsa “lenta e svogliata”, a malapena stimolata dall’inventiva di Pedri, con “più fuochi d’artificio e intenzioni che efficacia” in campo. La delusione per la Roja è stata amplificata dal confronto con la Germania, che aveva travolto 7-1 un’altra debuttante, Curaçao.

Un debutto che lascia dubbi

Il pareggio con Capo Verde ha scatenato un coro unanime di critiche, mettendo seriamente in discussione la solidità e la creatività della squadra spagnola. La mancanza di incisività offensiva e la lentezza nella manovra sono state unanimemente indicate come i principali limiti emersi durante l'incontro.

La Roja, da favorita al Mondiale, è apparsa lontana dalle aspettative, dimostrandosi incapace di imporre il proprio gioco contro una nazionale che faceva la sua prima apparizione storica nella competizione.

Contesto del debutto e prospettive future

L'esordio sorprendente della Spagna con un pareggio a reti inviolate contro Capo Verde ha sollevato interrogativi sullo stato di forma della squadra e sulla sua capacità di reagire efficacemente sotto pressione. La Roja dovrà ora dimostrare una forte capacità di reazione e di ritrovare la propria identità di gioco per non compromettere il percorso di qualificazione al torneo.