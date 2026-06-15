Il mercato si muove anche attorno alle cessioni e la Juventus si trova di fronte a una scelta che potrebbe essere dolorosa. Roma e Inter invece continuano a monitorare diverse opportunità per rinforzare gli esterni offensivi e tra questi ce ne sarebbe uno che potrebbe scatenare un'asta fra le due società.

Thuram piace in Premier: la Juventus riflette sul sacrificio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Liverpool e Manchester United avrebbero inserito Khephren Thuram nella lista dei possibili rinforzi per il centrocampo. Il francese, arrivato a Torino tra grandi aspettative e diventato rapidamente uno degli elementi più importanti della mediana bianconera, continua infatti a godere di grande considerazione anche oltre la Manica.

La Juventus, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei pilastri del progetto tecnico. Tuttavia, le esigenze di bilancio e la necessità di generare liquidità per finanziare nuovi acquisti potrebbero portare la dirigenza a prendere in considerazione offerte significative. Il neo amministratore delegato Giovanni Carnevali è al lavoro per costruire una rosa competitiva, ma sa bene che alcuni investimenti potrebbero richiedere cessioni importanti. In questo contesto, Thuram rappresenta uno dei pochi giocatori in grado di garantire una plusvalenza rilevante. Per meno di 40 milioni di euro la Juventus non si siederebbe nemmeno al tavolo delle trattative, ma di fronte a una proposta di quella portata o superiore il futuro del centrocampista transalpino potrebbe improvvisamente diventare meno scontato.

Ndoye osservato speciale: Roma e Inter lo tengono come alternativa

Dall'Inghilterra potrebbe arrivare anche un'opportunità interessante per due delle principali protagoniste della Serie A. Il nome è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Nottingham Forest capace di ricoprire più ruoli e considerato da diversi osservatori un profilo affidabile e pronto per il salto in una grande piazza.

Sia Roma che Inter starebbero seguendo con attenzione l'evoluzione della sua situazione. Per i giallorossi, il vero obiettivo resta Mason Greenwood, ma il Marsiglia continua a mantenere una posizione rigida e non sembrerebbe disposto a concedere sconti significativi. Scenario simile per l'Inter, che continua a inseguire Marco Palestra dell'Atalanta senza però riuscire a colmare la distanza economica che separa le due società.

Ecco perché Ndoye rappresenterebbe una soluzione alternativa particolarmente gradita: un giocatore già passato per la Serie A, abituato a confrontarsi ad alti livelli, versatile tatticamente e soprattutto caratterizzato da costi più contenuti rispetto ai principali obiettivi di mercato.