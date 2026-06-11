I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno risposto con fermezza alla recente lettera aperta del presidente Claudio Lotito, ribadendo la loro intenzione di proseguire nella protesta contro la gestione societaria. In una nota diffusa pubblicamente, i rappresentanti della tifoseria hanno dichiarato inequivocabilmente: "Ormai è tardi. I gruppi del tifo organizzato della sua lettera non se ne fanno nulla. Riteniamo che, oltre ad essere tardiva, non risponde minimamente alle richieste di un popolo che è stanco della sua gestione e, soprattutto, ci sembra un ulteriore specchietto per le allodole messo nero su bianco da chi non conosce la determinazione e la forza di volontà del popolo laziale".

La posizione intransigente dei tifosi giunge in risposta all'invito di Lotito ad aprire una nuova fase di dialogo, ascolto e responsabilità reciproca, accompagnato dalla promessa di voler costruire una Lazio più forte e competitiva. Tuttavia, la replica dei supporter biancocelesti è stata categorica: la protesta continuerà senza sosta. I gruppi organizzati hanno infatti annunciato una serie di azioni concrete: non sottoscriveranno gli abbonamenti stagionali e non presenzieranno alle gare casalinghe, sia di campionato che di Coppa Italia. Hanno inoltre comunicato l'intenzione di disdire in blocco e non rinnovare gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio, e di non concedere il voto a Forza Italia e ai candidati sostenuti dal presidente.

La protesta si estende: il fronte degli abbonamenti TV

La mobilitazione dei tifosi laziali non si limita alla semplice assenza dallo stadio. La protesta si sta infatti estendendo anche ad altri ambiti, come quello degli abbonamenti televisivi. Numerosi sostenitori stanno scegliendo di interrompere i propri abbonamenti alle piattaforme che trasmettono le partite, una decisione che trova ampia visibilità anche sui social network. Centinaia di immagini condivise mostrano la procedura di disdetta, spesso accompagnata dalla motivazione "Claudio Lotito". Questo messaggio diretto sintetizza il profondo malcontento nei confronti della presidenza e si sta trasformando in uno slogan virtuale della contestazione.

Alcuni tifosi hanno espresso pubblicamente il loro dissenso con frasi dirette: "Fino a che ci sarà lui non ho intenzione di continuare con Dazn" e "Disdico per partecipare alla protesta, deve rimanere solo". Queste dichiarazioni, ampiamente condivise e commentate da molti altri supporter, testimoniano la diffusione e la determinazione del movimento di protesta, che coinvolge ormai una larga parte della tifoseria biancoceleste e che ha già caratterizzato l'ultima parte della stagione precedente.

Obiettivi e la determinazione del movimento

L'obiettivo dichiarato dai promotori della protesta è quello di manifestare il proprio dissenso in modo tangibile, colpendo tutto ciò che ruota attorno al prodotto calcio e alla Lazio.

La scelta di non rinnovare gli abbonamenti, sia allo stadio sia alle piattaforme televisive, rappresenta una presa di posizione forte e condivisa. Il movimento, che si esprime anche attraverso slogan e campagne sui social media, punta a mantenere alta l'attenzione sulla situazione della Lazio e a coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori. La linea dura adottata dai tifosi rappresenta un segnale chiaro e inequivocabile della volontà di cambiamento richiesta dalla base del tifo biancoceleste, con l'intenzione di incidere sulle scelte societarie e sulla gestione della squadra.