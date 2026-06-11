Nelle ultime ore a far discutere sono state le parole di Maghnes Akliouche, talento del Monaco accostato alla Juventus e legato da un forte rapporto di amicizia con Khephren Thuram. Intanto il Milan torna a sperare nella permanenza di Luka Modric per un'altra stagione, mentre il Napoli monitora con attenzione la situazione di Federico Chiesa, uno dei nomi più chiacchierati del mercato italiano.

Akliouche e la Juventus: l'invito di Thuram accende le voci

Le ultime dichiarazioni di Maghnes Akliouche hanno inevitabilmente riacceso i riflettori sul possibile interesse della Juventus per il talento francese del Monaco.

Intervistato sul rapporto con Khephren Thuram, il classe 2002 ha raccontato un retroscena che non è passato inosservato. "Khephren è un grande amico che mi ha aiutato molto nei momenti più difficili al Monaco. È vero, a volte, un po' scherzando, mi ha chiesto di raggiungerlo alla Juve".

Una frase che ha immediatamente alimentato nuove indiscrezioni attorno al suo futuro, ma che lo stesso giocatore ha poi ridimensionato parlando delle proprie ambizioni professionali. "Penso che mettersi alla prova in Champions League sia fondamentale per un giocatore. Deciderò il mio futuro dopo i Mondiali".

Parole che, almeno per il momento, sembrano allontanare la pista bianconera. L'assenza della Juventus dalla prossima Champions League rappresenterebbe infatti un ostacolo significativo per un calciatore che considera la massima competizione europea una priorità nella scelta della prossima destinazione.

Milan, Modric può restare. Napoli e Como osservano Chiesa

Sul fronte Milan si registra invece un cauto ottimismo riguardo al futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato, dopo aver concluso i propri impegni internazionali con la nazionale ai prossimi Mondiali, sarà chiamato a decidere se chiudere una carriera straordinaria oppure proseguire ancora per una stagione.

Nelle ultime settimane l'ipotesi di un addio sembrava la più probabile, ma il Milan starebbe recuperando terreno e spera di convincere il regista a vivere un'ultima esperienza ad alti livelli in rossonero. Una possibilità che fino a poco tempo fa appariva remota e che oggi torna invece a essere fondata.

Attenzione infine a Federico Chiesa.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Napoli potrebbe tornare con decisione sull'esterno italiano, reduce da mesi complicati ma desideroso di tornare protagonista in Serie A. Un fattore che potrebbe favorire i partenopei è il rapporto consolidato tra Chiesa e Massimiliano Allegri, destinato a guidare il club nella prossima stagione.

Oltre al Napoli, sul classe 1997 resterebbe vigile anche la Roma, che avrebbe comunque come primo obiettivo Mason Greenwood e il Como.