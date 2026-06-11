L'amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, ha ufficialmente dichiarato che la società si attende le dimissioni dell'allenatore Alessandro Bianco. Questa comunicazione giunge a seguito di un confronto diretto tra il tecnico e la dirigenza del club brianzolo, tenutosi presso la sede sociale. Baldissoni ha chiarito che la posizione di Bianco è stata oggetto di un'attenta discussione e che ora il club si aspetta una decisione formale da parte dell'allenatore.

«Abbiamo avuto un colloquio con il tecnico e ci aspettiamo che presenti le sue dimissioni», ha affermato Baldissoni, evidenziando come la questione sia stata affrontata con la massima trasparenza.

L'amministratore delegato ha inoltre specificato che la società ha voluto ascoltare attentamente le motivazioni dell'allenatore prima di giungere a una conclusione definitiva. «Abbiamo voluto sentire la sua versione dei fatti, ma riteniamo che questa sia la soluzione migliore per il club», ha aggiunto Baldissoni, sottolineando la ferma posizione della dirigenza.

Il confronto tra il tecnico e la dirigenza

Il dialogo tra Alessandro Bianco e la dirigenza del Monza si è svolto in un clima di reciproco rispetto, nonostante la posizione dell'allenatore sia apparsa fin da subito estremamente delicata. La società ha ribadito con forza la necessità di chiarezza e ha lasciato intendere che la decisione finale spetta ora unicamente a Bianco.

«Abbiamo fatto tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più corretto e professionale», ha precisato Baldissoni durante l'incontro con i rappresentanti dei media, ribadendo l'impegno del club a operare con integrità.

Questa vicenda si inserisce in un momento di profonda riflessione per il club brianzolo, che è impegnato nella definizione delle proprie strategie future in vista della prossima stagione agonistica. La scelta del prossimo allenatore sarà un elemento cruciale e centrale per il progetto tecnico del Monza, il cui obiettivo primario è consolidare la propria posizione e ambire a risultati sempre più significativi nel campionato di Serie A.

Il Monza e le prospettive in Serie A

Il Monza, reduce da una stagione impegnativa e ricca di sfide, si trova ora di fronte alla necessità di prendere decisioni fondamentali per il proprio percorso futuro. Nel complesso e competitivo panorama della Serie A, la stabilità tecnica rappresenta un fattore chiave e imprescindibile per la crescita e il successo delle società calcistiche. È evidente che molte squadre del massimo campionato italiano stanno attualmente valutando o attuando cambiamenti sulle rispettive panchine, con l'intento di rafforzare i propri progetti sportivi e assicurare una maggiore continuità e solidità ai risultati sul campo.

La situazione che coinvolge il Monza si allinea perfettamente a questa tendenza generale, con la dirigenza del club intensamente impegnata nell'individuare la soluzione più idonea e vantaggiosa per le ambizioni societarie.

La scelta del nuovo allenatore, qualora le dimissioni di Bianco dovessero concretizzarsi, sarà pertanto un passaggio determinante per le aspirazioni del club brianzolo nella prossima e cruciale stagione di Serie A, influenzando direttamente le performance e il posizionamento della squadra nel campionato.