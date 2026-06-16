Oggi a Roma, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha organizzato una riunione cruciale per la stagione di Serie D 2026/27. L'incontro ha coinvolto le società neopromosse dall'Eccellenza e quelle retrocesse dalla Lega Pro. L'evento, martedì 16 giugno 2026 alle 10:30 all’Holiday Inn-Parco dei Medici, ha visto il presidente LND Giancarlo Abete, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e l'intera struttura, evidenziando l'importanza del confronto istituzionale.

Obiettivi e supporto per la Serie D

L'incontro ha illustrato ai club i criteri organizzativi, le normative vigenti e gli adempimenti burocratici essenziali per la prossima stagione.

L'obiettivo primario era garantire chiarezza e supporto alle società che si apprestano a competere nel campionato di Serie D. L'iniziativa evidenzia l'impegno LND nel sostenere il calcio dilettantistico, facilitando il percorso delle squadre in una categoria di crescente rilevanza.

Le dichiarazioni del Presidente Abete

Il presidente Giancarlo Abete ha definito la giornata "importante" per riflettere sulla stagione 2026/27. Ha evidenziato la LND come "struttura che vive sul territorio" e il campionato di Serie D che "cresce di interesse". Abete ha rimarcato il ruolo della Serie D come "quarto livello del mondo del calcio", affermando che "la nostra forza è quella di avere una centralità cresciuta – e che crescerà ancora – in relazione anche al fatto che le società professionistiche diminuiranno".

Abete ha inoltre evidenziato la tutela degli investimenti delle società. "Il mondo del calcio è complesso, bisogna tutelare gli investimenti di chi ha fatto sacrifici enormi", ha dichiarato. Ha concluso descrivendo il calcio mosso da "due grandi motori, emozione e speranza", volani essenziali.