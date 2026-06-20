L'arbitro italiano Maurizio Mariani è stato ufficialmente designato dalla Commissione degli arbitri della FIFA per dirigere l'incontro tra Colombia e Congo, una sfida cruciale valida per il Gruppo K dei Mondiali di calcio. Questa nomina segue le recenti decisioni sulle designazioni arbitrali per la fase a gironi del prestigioso torneo.

Per Mariani, questa non è la prima apparizione in questa edizione della Coppa del Mondo: aveva già debuttato dirigendo la partita tra Uruguay e Arabia Saudita, conclusasi con un pareggio per uno a uno. La sua nuova assegnazione per Colombia-Congo sottolinea la fiducia riposta dalla FIFA nelle sue capacità, evidenziando la crescente visibilità internazionale della classe arbitrale italiana.

Il cammino di Mariani nel Mondiale

La designazione di Mariani per una seconda gara nella fase a gironi è un chiaro riconoscimento del suo operato e della sua professionalità. L'arbitro, nato nel 1982 e internazionale dal 2019, ha raggiunto un importante traguardo con la promozione nella categoria Elite UEFA a dicembre 2024. Questo Mondiale segna la sua prima esperienza come arbitro centrale in una competizione globale di tale portata, un momento significativo per la sua carriera.

La presenza italiana al torneo non si limita a Mariani: la spedizione include anche Marco Di Bello nel ruolo di Video Match Official (VAR) e i guardalinee Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Questa composizione evidenzia la qualificata rappresentanza della classe arbitrale italiana, presente sia in campo che nei ruoli di supporto tecnologico e assistenza.

Il quadro arbitrale dei Mondiali 2026

Per l'edizione attuale dei Mondiali, la FIFA ha selezionato un totale di cinquantadue arbitri centrali. Il contingente UEFA è il più numeroso, con quindici rappresentanti, e tra questi Maurizio Mariani è l'unico italiano. Un aspetto fondamentale del protocollo FIFA riguarda i criteri di neutralità geografica per le designazioni: nessun arbitro è autorizzato a dirigere partite della propria nazionale o di squadre appartenenti allo stesso girone. L'assenza dell'Italia tra le compagini partecipanti al torneo offre a Mariani la possibilità di essere impiegato, teoricamente, fino alle fasi conclusive della manifestazione.

Nonostante i nomi di spicco come il francese François Letexier e il polacco Szymon Marciniak siano indicati tra i favoriti per la direzione della finale, la selezione di Mariani tra i fischietti di campo più qualificati conferma il prestigio e l'alto livello raggiunto dall'arbitraggio italiano sulla scena internazionale.