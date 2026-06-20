L’Olanda ha dominato la Svezia con un netto 5-1 in una partita del Gruppo F dei Mondiali di calcio. L’incontro ha visto gli olandesi imporsi fin dalle prime battute con una prestazione offensiva di alto livello.

La partita si è sbloccata rapidamente con la doppietta di Brian Brobbey al 5' e al 17' del primo tempo. Il dominio olandese è stato rafforzato al 44' da Giovanni Reyna Summerville, che ha firmato il terzo gol. La Svezia ha faticato a reagire.

Secondo tempo a senso unico

Al rientro dagli spogliatoi, Cody Gakpo ha ulteriormente allargato il divario con una doppietta personale, realizzando i gol al 2' e al 9' della ripresa.

La Svezia ha trovato il gol della bandiera con Anthony Elanga al 14' del secondo tempo, ma il risultato era ormai compromesso, con la superiorità olandese evidente per tutta la gara.

Il 5-1 finale riflette la superiorità dell’Olanda. La squadra di Ronald Koeman ha ottenuto una vittoria importante, reagendo al pareggio contro il Giappone (2-2) e consolidando la propria posizione nel Gruppo F.

Situazione nel Gruppo F e prospettive

Grazie a questo successo, l’Olanda si avvicina con decisione alla qualificazione per la fase successiva. La Svezia, invece, dovrà attendere i prossimi risultati, mantenendo speranze grazie alla vittoria nella prima giornata contro la Tunisia. Il Gruppo F si conferma equilibrato, con squadre ancora in corsa per il passaggio del turno.

Le doppiette di Brian Brobbey e Cody Gakpo sono un segnale importante per le ambizioni olandesi nel torneo. L’Olanda ha dimostrato solidità e capacità realizzativa, fondamentali per le prossime sfide mondiali.