Dopo la sua doppietta decisiva nella vittoria della Francia contro il Senegal, Kylian Mbappé ha enfatizzato l'importanza di un avvio solido nel torneo mondiale. L'attaccante ha dichiarato: “Se sinceramente non credo che siamo già lanciati, è comunque fondamentale iniziare bene la competizione. Questo conferisce una maggiore tranquillità, per quanto un Mondiale possa essere sereno. Abbiamo osservato le difficoltà incontrate da altre squadre; oggi non è stata una partita semplice, ma siamo consapevoli di poter fare la differenza in ogni momento.”

Affrontando le critiche ricevute negli ultimi mesi, Mbappé ha replicato con fermezza: “Non c’è vendetta verso chi mi critica; se dovessi giocare per loro e per farli tacere, dovrei rimanere in campo fino a ottant’anni.

Io gioco per fare la storia e per il mio Paese, per assicurare che la mia squadra raggiunga la finale e vinca la Coppa del Mondo. Ora dobbiamo mantenere la calma, con l’Iraq dovremo vincere per qualificarci.” Con queste parole, l'attaccante ha riaffermato la sua inequivocabile determinazione e l'ambizione di condurre la Francia al successo finale nel torneo.

Il Mondiale: un crocevia cruciale per Mbappé

Il cammino di Mbappé verso questa edizione della Coppa del Mondo è stato caratterizzato da una stagione complessa al Real Madrid, costellata da numerose critiche. Nonostante le difficoltà, il capitano dei Bleus si è presentato con grande determinazione al suo terzo appuntamento mondiale, pienamente consapevole che questa competizione rappresenta un momento cruciale della sua carriera.

È la prima volta, infatti, che Mbappé affronta un torneo così significativo con la nazionale senza aver conquistato alcun titolo a livello di club nella stagione appena trascorsa.

Il fuoriclasse ha dedicato mesi alla preparazione per giungere al meglio a questa competizione, aspetto confermato anche dal commissario tecnico Didier Deschamps, il quale ha evidenziato l'ottima condizione fisica dell'attaccante. In seguito all'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League, Mbappé ha attentamente gestito la propria forma, focalizzando ogni energia sull'obiettivo del Mondiale.

Obiettivi personali e la spinta per la squadra

Con quasi cento presenze e oltre cinquanta reti all'attivo con la nazionale, Mbappé mira a superare il record di Olivier Giroud e a condurre la Francia verso un nuovo trionfo.

L'attaccante, pur consapevole delle elevate aspettative e delle intense pressioni, mantiene una concentrazione elevata e esorta i compagni a rimanere “molto freddi” in vista delle prossime sfide. La partita contro l'Iraq, in particolare, si preannuncia decisiva per la qualificazione.

La determinazione di Mbappé e la sua profonda ambizione di scrivere la storia con la maglia dei Bleus costituiscono uno stimolo fondamentale per l'intera squadra, che ora affronta con rinnovata fiducia i prossimi impegni del Mondiale.