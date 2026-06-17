La Francia ha iniziato il suo cammino ai Mondiali con una vittoria convincente per 3-1 contro il Senegal. La partita, disputata a East Rutherford, ha visto emergere la figura di Kylian Mbappé, autore di una doppietta decisiva, affiancato dal gol di Barcola. Questo successo rappresenta un esordio positivo per i transalpini, che puntano a consolidare la loro posizione nel torneo.

Un primo tempo di difficoltà e reazione

Il primo tempo si è rivelato più arduo del previsto per la formazione guidata da Deschamps. I transalpini hanno faticato a trovare il giusto ritmo e la necessaria incisività offensiva, concedendo agli avversari diverse occasioni importanti.

Tra queste, spiccano un palo colpito da Jackson e un'altra chiara chance sprecata da Sarr. La squadra è apparsa sottotono e poco fluida, con pochi spunti creativi e una fase difensiva che non sempre ha garantito la solidità richiesta a questi livelli.

La svolta decisiva nella ripresa

La svolta della gara è arrivata nella seconda frazione di gioco, grazie a un cambio di passo e a prestazioni individuali di spicco. Michael Olise ha preso in mano le redini del centrocampo, disegnando calcio con maestria e servendo un assist perfetto per Kylian Mbappé, che con un tiro angolato ha sbloccato il risultato, portando in vantaggio la Francia. Poco dopo, Barcola ha raddoppiato, finalizzando un'azione ben orchestrata su assist di Rabiot.

Nonostante il Senegal sia riuscito ad accorciare le distanze con Mbaye, nel recupero è stato ancora Mbappé a chiudere definitivamente i conti con una prodezza personale, fissando il risultato finale sul 3-1.

Mbappé: record e primati storici

Con la sua doppietta, Kylian Mbappé ha non solo trascinato la squadra alla vittoria, ma ha anche riscritto pagine importanti della storia del calcio francese. Ha raggiunto l'impressionante cifra di 58 reti con la maglia della nazionale, superando Olivier Giroud e diventando il miglior marcatore di tutti i tempi per la Francia. Inoltre, le sue marcature lo hanno portato a quota 14 gol in Coppa del Mondo, avvicinandosi sempre più al record assoluto di Klose e Messi (16 reti), con Messi che è chiamato in questo mondiale a superare il record.

Il suo impatto è stato tale da superare anche il primato di Just Fontaine come miglior marcatore francese nella storia dei Mondiali, confermando il suo status di fuoriclasse assoluto e leader indiscusso della nazionale.