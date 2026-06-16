Il futuro di Nico Paz, protagonista della storica qualificazione del Como alla Champions League, appare sempre più legato alla squadra lariana. Dopo una stagione di grande impatto, il talento argentino ha espresso la volontà di proseguire il suo percorso in Lombardia, rinunciando al rientro al Real Madrid, club detentore del suo cartellino. La decisione è maturata dopo un confronto con il nuovo tecnico dei blancos, José Mourinho, che non ha posto veti sulla sua permanenza in Italia.

Paz ha manifestato apertamente la sua preferenza per Como, respingendo l'interesse dell'Arsenal.

Ora spetta a Como e Real Madrid trovare un'intesa sulla formula del trasferimento. Il club spagnolo valuta l'opportunità di lasciarlo ancora in Italia, con un'opzione di riscatto fissata entro il 30 giugno del prossimo anno.

Juventus: missione Mondiali per Brahim Diaz

La Juventus si prepara a una nuova fase strategica con l'arrivo di Giovanni Carnevali come AD e DG. Il club bianconero invierà una delegazione ai Mondiali 2026 in Nord America per monitorare profili. Tra questi spicca il nome di Brahim Diaz, attualmente tra i protagonisti della spedizione marocchina. La Juventus spera che, a fine torneo, il trequartista sia in esubero dal Real Madrid, aprendo a una possibile trattativa.

Il Napoli accelera per Gila: il difensore vuole lasciare la Lazio

Il Napoli sta compiendo passi avanti per assicurarsi le prestazioni di Gila, il difensore spagnolo della Lazio. Il calciatore ha già comunicato al club biancoceleste la volontà di lasciare Roma. La società azzurra ha intensificato i contatti per il trasferimento. Il DS del Napoli ha incontrato l'agente del calciatore a Milano, e la Lazio si è detta disponibile a trattare la cessione.

Questi movimenti di mercato confermano la vivacità delle trattative tra le maggiori squadre italiane. Como, Juventus e Napoli sono pronte a rinforzare le rose per la prossima stagione. La situazione di Nico Paz resta al centro dell'attenzione, con il Real Madrid che riflette sulla scelta migliore per il futuro del talento argentino. Nel frattempo, la Juventus e il Napoli puntano su profili internazionali per alzare il livello competitivo delle rispettive squadre.