Kylian Mbappé ha inciso il suo nome nella storia del calcio francese, diventando il miglior marcatore di sempre della nazionale francese. Questo storico traguardo è stato raggiunto grazie a una doppietta decisiva contro il Senegal durante l'attuale Mondiale. L'attaccante del Real Madrid ha siglato la rete del 3-1 che ha chiuso la partita, consolidando il suo primato e superando l'illustre Olivier Giroud.

La serata è stata ricca di emozioni per il fuoriclasse francese. Nel corso della ripresa, Mbappé ha dapprima eguagliato Giroud a quota 57 gol con la maglia dei Bleus, segnando l'1-0 al 21' del secondo tempo.

Successivamente, nel recupero, ha messo a segno la sua seconda rete personale, portandosi in solitaria a 58 gol e distaccando definitivamente l'ex attaccante del Milan. Un risultato straordinario, considerando che Mbappé ha raggiunto questo record in appena 99 presenze in nazionale, evidenziando una precocità e continuità realizzativa senza precedenti.

La rincorsa al primato mondiale di Klose

Oltre al prestigioso record nazionale, Mbappé ha ora nel mirino un altro obiettivo di caratura mondiale: diventare il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. Con i due gol realizzati contro il Senegal, il talento francese ha raggiunto quota 14 reti nella competizione iridata, frutto delle sue partecipazioni nelle edizioni del 2018, 2022 e 2026.

Questo lo posiziona a soli due gol dal record assoluto detenuto dal leggendario tedesco Miroslav Klose, che guida la classifica con 16 marcature.

Il percorso di Mbappé con la nazionale è stato costantemente in crescita, caratterizzato da prestazioni spesso decisive nei momenti cruciali. La sua notevole capacità di segnare con regolarità nei grandi tornei lo rende uno dei protagonisti più attesi e osservati nelle prossime sfide internazionali.

L'impatto di Mbappé e il confronto con Giroud

Il sorpasso su Olivier Giroud assume un valore ancora più profondo se si analizza il contesto delle presenze. L'ex attaccante del Milan aveva infatti stabilito il suo record in 137 partite con la nazionale, mentre Mbappé ha impiegato ben 38 presenze in meno per raggiungere e poi superare tale traguardo.

Questo dato sottolinea in modo eloquente l'impatto immediato e profondo che il giovane attaccante ha avuto sulla nazionale francese sin dal suo esordio.

Con questo nuovo primato, Kylian Mbappé si conferma come uno dei calciatori più influenti e determinanti del panorama calcistico mondiale. La sua avvincente rincorsa al record di Klose nei Mondiali sarà senza dubbio uno dei temi centrali delle prossime partite, mentre la Francia può contare su un leader carismatico e capace di riscrivere le pagine della storia del calcio internazionale.