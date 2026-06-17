Khephren Thuram potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista francese è uno dei calciatori più corteggiati a livello di calciomercato e diversi club europei sarebbero sulle sue tracce. In particolare diverse società di Premier come Sunderland e Nottingham Forrest potrebbero intavolare una trattativa con la Vecchia Signora per accaparrarsi le prestazioni del classe 2001.

Non solo Liverpool e United, anche Nottingham e Sunderland su Thuram

Il centrocampista francese è sicuramente uno degli elementi di maggior rilievo nella rosa juventina e per questo ha tanto mercato, soprattutto in Premier.

Stando ad alcuni rumors Sunderland e Nottingham Forrest avrebbero sondato il terreno per capire la disponibiltà della Juventus nel cedere il calciatore. I due club inglesi vanno ad aggiungersi a Liverpool e Manchester United che già a gennaio avevano provato ad aprire una trattativa ma senza successo. La situazione potrebbe però cambiare quest'estate vista la necessità della Juve di cedere uno dei big per finanziare il calciomercato in entrata e completare l'organico a disposizione di mister Spalletti. Stando ad alcuni rumors, il club bianconero prenderebbe in considerazione offerte attorno ai 45-50 milioni di euro.

Oltre Thuram, da verificare la posizione di Teun Koopmeiners. L'olandese, non incedibile per Spalletti e per la società, è nel mirino del Galatasaray con la Juve che spera di ricavare una cifra attorno ai 30 milioni da una sua eventuale cessione.

Si valuta anche Vicario per la porta

Tassello fondamentale per il mercato della Juventus è l'acquisto di un portiere di spessore internazionale visto il sempre più probabile addio di Michele Di Gregorio. Oltre al Dibu Martinez che l'Aston Villa cederebbe per una cifra attorno ai 15-18 milioni di euro, la dirigenza bianconera sta valutando eventuali alternative e tra queste spunta anche quella che porta a Guglielmo Vicario. Dopo una stagione difficile al Tottenham, il classe 96 vorrebbe ritornare in Italia per tornare protagonista come fatto durante la sua esperienza all'Empoli. Stando alle ultime notizie, la Juve è una delle società interessate ed in caso di mancato accordo per Martinez, potrebbe virare fortemente sul portiere italiano la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni.

Attenzione però alla concorrenza in particolar modo del Napoli che avrebbe opzionato Vicario come nuovo estremo difensore in caso di partenza di Meret e Milinkovic Savic.

Più defilate le candidature di Jan Oblak che potrebbe rimanere all'Atletico e di Elia Caprile che potrebbe esser un obiettivo del Milan in caso di addio da parte di Maignan.