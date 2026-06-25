Il Messico ha dominato la scena nella terza giornata del girone A del Mondiale 2026, imponendosi con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca e assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale. La nazionale messicana chiude il gruppo a punteggio pieno, con nove punti, sei gol segnati e nessuno subito, dimostrando una superiorità indiscussa. La partita, disputata in uno stadio gremito da oltre ottantamila spettatori, ha visto la Repubblica Ceca, ultima in classifica, dire addio alla competizione.

La svolta del match è arrivata nella ripresa. Al 55', il giovane Chávez, ventiduenne alla sua prima esperienza mondiale, ha sbloccato il risultato portando in vantaggio il Messico.

Solo sei minuti più tardi, al 61', Quiñones ha raddoppiato, siglando la sua seconda rete nel torneo. Il tris finale è stato messo a segno da Fidalgo al 94', nei minuti di recupero, chiudendo definitivamente i conti.

Un momento particolarmente emozionante della serata è stato l'ingresso in campo al 77' di Guillermo Ochoa. Lo storico portiere messicano, che compirà 41 anni a luglio, ha raggiunto un traguardo eccezionale: con questa presenza, ha disputato il suo sesto Mondiale, eguagliando il record di leggende come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. L'ovazione dei tifosi ha accompagnato il suo ingresso, in quella che si preannuncia come la sua ultima apparizione con la maglia della nazionale.

Ochoa: un record che entra nella storia del calcio

Indossando la maglia numero 13, Ochoa ha giocato gli ultimi tredici minuti più il recupero, diventando il calciatore messicano più anziano a scendere in campo in un Mondiale. Questo primato era precedentemente detenuto da Cuauhtémoc Blanco, che aveva 37 anni quando partecipò alla Coppa del Mondo in Sudafrica. La carriera mondiale di Ochoa include partecipazioni come riserva nel 2006 e 2010, e come titolare nelle edizioni 2014, 2018 e 2022. Il portiere ha già annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla nazionale al termine di questa edizione, rendendo ancora più significativo questo storico momento.

Sotto la guida del tecnico Javier Aguirre, il Messico ha mostrato una notevole profondità di rosa, utilizzando venticinque dei ventisei giocatori convocati.

La squadra si prepara ora ad affrontare la prossima sfida degli ottavi di finale, che si terrà all’Estadio Azteca, un fortino dove la nazionale è imbattuta da nove incontri mondiali. La Repubblica Ceca, invece, conclude la sua avventura nel torneo con un solo punto in tre partite, venendo eliminata.

Sudafrica agli ottavi, Corea del Sud eliminata

Nell’altra partita cruciale del gruppo A, il Sudafrica ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale superando la Corea del Sud per 1-0, grazie alla rete decisiva di Maseko. Questo risultato ha permesso al Sudafrica di assicurarsi il secondo posto nel girone, mentre la Corea del Sud è stata eliminata dalla competizione. Il girone si chiude quindi con il Messico a punteggio pieno e il Sudafrica che prosegue il suo cammino nel prestigioso torneo.

La giornata è stata purtroppo macchiata da un episodio negativo. Durante il primo tempo della sfida tra Messico e Repubblica Ceca, dagli spalti si è levato un coro discriminatorio, un comportamento già sanzionato in passato. Questo incidente sottolinea l'importanza di continuare a lavorare per promuovere un ambiente più inclusivo nel mondo del calcio.